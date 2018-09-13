Özel Haber: Kasım ŞAHİN

Müftü Nihat Aktaş, kendisinden rahatsız olduğu ilçe Kaymakamı Naim Akgül’ü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya bir mektup yazarak şikayet etti. Mektubun altına da Belediye Başkanı Recai Çağlar’ın adını unvanını yazıp sahte imza attı. Sadece Bolu’yu değil ülkemizi sarsacak şeytani plan tesadüf eseri ortaya çıktı. 5 Mayıs 2017 tarihinde Yeniçağa Müftüsü Mehmet Kapucu’nun Çorum Bayat ilçesine tayinin ardından, Bursa’nın Orhangazi İlçe Müftüsü Nihat Aktaş Yeniçağa İlçe Müftülüğü görevine getirildi.

BAKAN SOYLU’YA ŞİKAYET

Yeniçağa Kaymakamı Naim Akgül’ün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya şikayet edildiği mektup içeriği şu şekilde;

“Toplantılara katılanlara onur ve şahsiyetlerini zedeleyici sözler söylüyor. Muhtar ve amirlere ağır hakaretler ediyor. Toplantılara katılanlara agresif davranıyor. Sağlık problemlerinin olduğunu tahmin ediyorum. Çalışanlara izin haklarını vermiyor. Kurumlarda çalışanları, olur olmaz şekilde azarlayan ve kaba davranan bir kaymakam. Herhalde psikolojisi bozuk olsa gerekir. Gençliğinden mi, tecrübesizliğinden mi nedir bilinmez küçük bir ilçede müdürlerini görevlilerini ve vatandaşları kucaklayamayan bu kaymakamın bu durumu gerçekten incelenmeye değer. Yeniçağa gibi sakin ve huzurlu bir ilçenin huzurunu kaçıran bu kaymakamın daha kötü olaylara sebebiyet verilmeden buradan alınması için gerekli çalışmanın başlatılmasını arz ediyoruz”

BELEDİYE BAŞKANINI KULLANDI

Şeytani fikirli Yeniçağa Müftüsü Nihat Aktaş’ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya gönderdiği şikayet mektubunda kedi adını kullanmak yerine İlçe Belediye Başkanı Recai Çağlar’ın adını ve unvanını kullanıp birde sahte imza atmasıyla skandala dönüşen olay, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi’ne çağrılan Belediye Başkanı Çağlar’ın, dikkatiyle ortaya çıktı. Başkan Çağlar, Bakan Soylu’ya gönderilen şikayet mektubu altında bulunan imzanın kendisine ait olmadığını belirtmesi üzerine, tüm şüpheler İlçe Müftüsü Aktaş’ın üzerinde yoğunlaştı.

SUÇUNU KABUL ETTİ

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne çağrılan ve bir yıldır da ilçe Müftüsü olarak görev yapan Aktaş, alınan ifadesinde, “Evet doğrudur, bana sormuş olduğunuz dilekçeyi biliyorum. Ben yazdım, yazma nedenim, Yeniçağa Kaymakam Mehmet Naim Akgün, amirleri fırçalayıp, azarlayarak, izin vb. konularında zorluk çıkartmakta ve sıkıntılar yaşatmaktaydı. Dilekçe içeriğinde ifade ettiğim hususlar doğru ve gerçektir. Ben bu konudaki rahatsızlığımı, kendisi amirim olması nedeniyle, doğrudan ilgili yerlere kendi adımı yazarak yapamadım”

AĞIR CEZADA YARGILANACAK

Hale hazırda Yeniçağa İlçe Müftüsü olarak görevini sürdüren Nihat Aktaş’ın, “Özel Belgede Sahtecilik” suçundan Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacağı öğrenildi. Ayrıca, hala hazırda soruşturması süren müftünün, önümüzdeki günlerde görevden alınıp alınmayacağı da merak konusu oldu.

MÜTFÜNÜN BÖYLE BİR ŞEYE KALKIŞMASI ÇOK AYIP

Adının böylesine çirkin bir olaya karışmasında dolayı büyük rahatsızlık duyduğun diye getiren Yeniçağa Belediye Başkanı Recai Çağlar, “Belediye Başkanı olarak benim ne kaymakamla ne de müftüyle hiçbir sorunum yok. İlçe müftüsünün böylesine çirkin bir olay yapıp birde benim adımın karıştırılması gerçekten inanılır gibi değil. Olay artık yargıya yansımıştır. Kanunlar gerekeni yapacaklardır. İlçemizde böyle bir olayın yaşanması gerçekten üzücü vericidir. Keşke yaşanmasaydı. Bu konu yargıya taşınmıştır. Tek üzüldüğüm bir müftünün böyle bir çirkinliğe imza atmasıdır” ifadelerini kullandı.