Müftü Yardımcısı İçin Veda Programı

Haber: N. Halid Altundal

2015 yılında Bolu’da Müftü Yardımcısı olarak göreve başlayan ve dört buçuk yıl görev yaptıktan sonra Ankara Etimesgut İlçe Müftüsü olarak atanan Nihat Kök için geçtiğimiz Pazartesi günü Bolu Öğretmenevi’nde bir veda programı düzenlendi. Programa Bolu İl Müftüsü Orhan Genç, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) Öğretim Görevlileri, Resmi daire müdürleri, İl Müftü Yardımcıları, İlçe Müftüleri, Emekli Müftüler, Şube Müdürleri, Vaizler, bazı STK temsilcileri, Müftülük daire personeli, Din Görevlileri ve Kur’an Kursu Öğreticileri katıldılar.

GENÇ: “BOLU GERÇEKTEN DEĞERLİ BİR İNSANI KAYBEDİYOR”

İl Müftüsü Orhan Genç programda yaptığı konuşmada, “Nihat Bey beraberce görev yaptığım kıymetli bir arkadaşımızdı. Bolu gerçekten değerli bir insanı kaybediyor. Etimesgut kazanıyor. Nihat Bey 4,5 yıl boyunca idareye yardımcı olmuş, mevzuata hakim, her konuda çözüm önerileri bulan, yetenekli ve kabiliyetli bir arkadaşımızdır. Aramızdan ayrılmasına üzülüyoruz ancak onun adına güzel bir atama olduğu için seviniyoruz. Sayın Kök’e yeni görev yerinde başarılar diliyorum. Kendisini hiç unutmayacağız. Kendisini her zaman Bolu’ya bekliyoruz.” dedi.

KÖK: “SİZLERİ ÇOK ÖZLEYECEĞİM”

Müftü Yardımcısı Kök ise yaptığı veda konuşmasında, “Bolu’da çok güzel günler yaşadım. Şehrinizin kıymetini bilin. Bolu yaşantı ve görev bakımından çok güzel bir şehir. Hayatım boyunca unutamayacağım anılarım oldu. Güzel dostluklar edindik. Sizleri çok özleyeceğim. Sizlerden hayır dua bekliyorum. Bundan sonra Ankara’da bir evladınız bir kardeşiniz var. Kapımız her zaman sizlere açıktır. Hakkınızı helal edin, Allah’a emanet olun” dedi.

Program Nihat Kök’e Bolu’ya yaptığı katkılardan dolayı çeşitli plaket ve hediyeler verilmesi ile sona erdi.