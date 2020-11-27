Müftüden çok özel çağrı



Haber:Erdal Tanrıverdi

Bolu Müftüsü Orhan Genç, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Malumunuz üzere camilerde namaz Kovid-19 hastalığı nedeniyle sosyal mesafe kuralına göre aralıklı olarak kılınıyor. Özellikle Cuma namazında şehrin bazı camilerinde yoğunluk meydana gelmektedir. Bu durum salgının daha da yayılmasına neden olmaktadır. Camilerin içi dolduğu zaman cemaatin cami bahçesinde namaz kılma mecburiyeti doğmaktadır. Bu nedenle cuma namazına gelecek olan cemaatin soğuk havada bahçede namaz kılmaması için herkesin kendi mahallesindeki camilerde namaz kılması daha uygun olacaktır” dedi.

Tüm dünyada olduğu gibi toplum olarak bizler de salgın hastalıkla büyük bir mücadele içindeyiz diyen Müftü Genç, “Maske, mesafe ve temizliğe riayet etmenin yanında sağlığımız için alınan tüm tedbirlere uymak hepimizin vazifesidir. Bu süreçte risk altında olan 65 yaş üstü muhterem büyüklerimizden ve kronik rahatsızlığı bulunan kardeşlerimizden vakit namazlarını evlerinde kılmalarını istirham ediyoruz. Unutmayalım ki tedbirlere riayet ettiğimiz müddetçe hem bu çetin imtihanımızdan başarıyla çıkacak hem de mükafata nail olacağız inşallah” diye konuştu.

Öte yandan 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşların cuma namazına gidebilmeleri için sokağa çıkma kısıtlama saatlerinde düzenleme yapıldı. Bolu İl Hıfzıssıhha Meclisince alınan karar Bolu Valiliği'nin resmi internet sitesinde yayımlandı. Meclis kararları kapsamında 65 yaş üzeri vatandaşların 10.00-13.00, 20 yaş altı vatandaşların ise 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkmasına izin verildiği anımsatılarak, "Cuma namazı kılmak isteyen vatandaşların ibadetlerini rahat şekilde yapabilmeleri için cuma gününe has olmak kaydıyla 65 yaş üzeri vatandaşların 10.00-14.00 saatlerinde 20 yaş altı vatandaşların ise 12.30-16.00 saatlerinde mesken dışında bulunmalarına izin verilmiştir" ifadelerine yer verildi.