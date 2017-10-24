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24 Ekim 2017 Salı
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    • Müftüler bu belgeleri isteyecek mi? Müftülük nikah salonları ne zaman açılacak?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yoğun isteği üzerine müftülere nikah kıyma yetkisi geçtiğimiz günlerde TBMM’de geçti ve yasalaştı.

    24 Ekim 2017 Salı 14:57
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    Müftüler bu belgeleri isteyecek mi? Müftülük nikah salonları ne zaman açılacak?

    Bundan böyle müftüler de Belediye Nikah Memurları gibi nikah kıyabilecekler. Ayrıca, çiftler isterler imam nikahı da yaptıracaklar. Çok ilginç bir olay. Merak ediyorum Müftüler de belediye nikah memurluğu gibi çiftlerden bir sürü evrak isteyecek mi? Müftüler bu işten ne kadar para kazanacak. İşin en çok merak edilen yönü ise müftüler çiftlere resmi nikah belgesi verecek mi? Hepsi birer muamma. Birde şunu merak ediyorum. Belediye nikah memurluğu çiftlerin evlenmesi konusunda hassas bir konu olan sağlık raporu istiyor. Doğacak çocuğun evlenmeden önce sakat olmaması için bu rapor isteniyor veya çiftlerin sağlıklı birer ömür geçirmesi için bu rapor isteniyor. Bulaşıcı hastalığın olmaması için isteniyor. Müftülük bu raporu isteyecek mi? Ayrıca en çok merak ettiğim bir konu da imam nikahının kıyılması konusunda Kuran-ı Kerim’de bir yeri var mı? Varsa bunu en yetkili ağızdan müftülerimizden duymak istiyorum. Yukarıda belirtiğim gibi müftüler nikah işlemleri veya nikah kıyma işleminden bir gelir elde edecek mi? Üniversiteler gibi müftüler arasında da bir döner sermaye birimi kurulacak mı? Bakın size aşağıda bir örnek veriyorum. Bolu Belediyesi’nin hazırlamış olduğu resmi nikah öncesi hazırlanması gereken evraklar ve ücretleri açıklıyorum. Müftülerde böyle bir liste hazırlayıp evlenmek isteyen çiftlerden bunları talep edecek mi? Bundan sonrası yorumu siz değerli okurlara bırakıyorum.  Müftülüğün kıyacağı nikahın bedeli de merak ettiğim konuların başında geliyor. Birde şu hususu çok merak eder oldum. Bildiğiniz gibi Bolu Belediyesi Nikah Salonu var, acaba Müftülük Nikah Salonu da açılacak mı?

     

    EVLİLİK BAŞVURUSU İLE İLGİLİ GEREKLİ BİLGİLER

    Çiftlerden birinin Bolu Belediyesi sınırları içerisinde ikamet etmesi gerekmektedir.  

    Bolu dışında ikamet edenler, ikamet ettikleri Belediyenin Evlendirme memurluklarından İzin Belgesi getireceklerdir. Evlendirme memurluklarınca erkek ve kadının ayrı yerlerden müracaatı kabul edilmeyecektir.

     

    NÜFUS CÜZDANI

    Çiftler, en son medeni hali işlenmiş Türkiye Cumhuriyeti kimlik no’lu resimli nüfus cüzdanları aslı ve fotokopileri ile birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir.

     

    VESİKALIK RESİM  (4’er adet)

    Evlenme Yönetmeliği ne uygun (başörtülü resimler alın, çene ve yüzleri açık olmak şartıyla)

    renkli ve kişinin son halini göstermesi bakımından son 6 ay içinde çektirilmiş vesikalık resim olacaktır. Fotokopi resimler geçersizdir.

    SAĞLIK RAPORU

    Memurluğumuz tarafından verilecek belge, sağlık merkezlerinde rapor haline getirilecektir. İkametgah, Nüfus Kayıt Örneği adrese dayalı KPS sisteminden Evlendirme Birimimiz tarafından temin edilmektedir.   18 yaşını doldurmuş herkes, başka bir kimsenin rıza ve iznine bağlı olmaksızın evlenebilir.17 yaşını doldurmuş erkek veya kadın, Anne, Baba veya Vasi  izni ile evlenebilir. Başvuru sırasında Anne-Babanın veya Vasinin nüfus cüzdanı fotokopisi getirilecektir.16 yaşını doldurmuş, erkek veya kadının evlenebilmesi için Mahkeme Kararı getirmesi gerekmektedir. Yabancı Uyruklu vatandaşlar için gerekli belgeler hakkında Evlendirme Biriminden bilgi alınabilir.Tüm evraklar  tamamlanıp,ücretler ödendikten sonra gün verilecektir.Evlilik başvuru evrakları düzenlendiği tarihten itibaren 6 ( altı ) ay  süre ile geçerli olduğundan istenilen Nikah günü bu tarih aralığını geçmeyecektir.

     

    ÜCRET TARİFESİ

    DOSYA BEDELİ                             50.00 TL.  

    FİDAN ÜCRETİ                              60.00 TL.  

    AİLE CÜZDANI                              86.00 TL.  

     

    SALON KİRALARI

    HAFTA İÇİ                                                   150.00 TL.

    CUMARTESİ                                     610.00 TL.

    PAZAR                                             725.00 TL.

    Anahtar Kelimeler: Cumhurbaşkanı, Recep, Tayyip, Erdoğan’ın, Yoğun

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