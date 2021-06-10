Müftüler Gerede’de bir araya geldi

Haber: N. Halid Altundal

2021 Yılı Haziran Ayı İl ve İlçe Müftüleri İstişare Toplantısı din hizmetlerinin daha etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi, İl Müftülüğü ve İlçe Müftülükleri arasında yürütülen iş ve işlemlerde birlikteliğin sağlanması amacıyla İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu başkanlığında Gerede İlçe Müftülüğü Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapıldı.

İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu' nun başkanlığında yapılan toplantıya Müftü Yardımcısı Ahmet Halıcı, Gerede Müftüsü Abdurrahman Şenoğlu, Kıbrısçık Müftüsü Lütfi Pekcanlı, Mengen Müftüsü Mehmet Özcan, Mudurnu Müftüsü Necmi Ünsal, Seben Müftüsü Davut Kapıcıoğlu, Dörtdivan Müftüsü Dr Sinan Yıldız ve Yeniçağa Müftüsü Hasan Dinç katıldı.

Gerçekleştirilen toplantı sonrasında Gerede İlçe Müftüsü Şenoğlu İl Müftüsü ve İlçe müftüleri ile birlikte Müftülük Hizmet Binası, Yusuf Özcan Kütüphanesi, Hafız İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerini ve 4-6 yaş Kur’an Kursunu ziyaret etti. İstanbul Başakşehir İlçe Müftülüğüne naklen atanan Gerede Müftüsü Abdurrahman Şenoğlu’na yeni görevinde başarılar dileyerek vedalaştılar.