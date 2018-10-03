1-7 Ekim tarihleri arasında 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' münasebetiyle UTEF Uluslararası Tüm Engelliler Yaşlılar Kimsesizler Federasyonu İl Temsilciliği tarafından Bolu İl Müftülüğü tarafından bir program gerçekleştirildi.

Program kapsamında Tepecik Mahallesi Akşemseddin Camisi’nde ilahi dinletisi gerçekleştirildi. Aynı zamanda Bolu İl Müftüsü Orhan Genç tarafından engellilerin Bolu’daki camilerde ibadetlerini rahatlıkla yapabilmeleri için engelli asansörü faaliyete geçirildi. Uygulamanın önümüzdeki günlerde birkaç camide daha gerçekleşeceği öğrenildi. Konuyla ilgili olarak gazetemize konuşan UTEF Uluslararası Tüm Engelliler Yaşlılar Kimsesizler Federasyonu Bolu İl Temsilcisi Satılmış Akman şunları söyledi: “Bolu İl Müftüsü Orhan Genç Müftülük Binasında engelli kardeşlerimize ikramlarda bulunuldu ve hediyeler verildi.Türkiye’mizde hakkın rahmetine kavuşan tüm engelli kardeşlerimizin ruhuna Bolu ilimizdeki Kürkçüler Mahallesi Toki Camisi’nde mevlüt programı düzenlenmesi konusunda istekten bulunduk ve bu isteğimizi kabul eden Bolu İl Müftüsü Orhan Genç müftümüze duyarlılığı için teşekkür ederim. Ayrıca Bolu İl Müftülük binasına engelli kardeşlerimizin rahatlıkla girebilmeleri için asansör dizayn edilmiş olduğunu görünce çok mutlu oldum ve tekrar teşekkürlerimi sunuyorum . Bu programda emeği geçen Bolu Müftülüğü Engelli Koordinatörü Nurşen Yıldırım’a ve Engelsiz taksi ile engelli kardeşlerinin ulaşımını sağlayan Bolu Belediyesi’ne ve idari amirlerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.”