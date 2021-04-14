Müftülükte devir-teslim yapıldı

Haber: N. Halid Altundal

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı kararname ile Bolu İl Müftülüğüne atanan Ali Rıza Tahiroğlu geçtiğimiz gün görevine başladı. Müftü Tahiroğlu için İl Müftülüğünde devir teslim töreni düzenlendi. Törene Müftü Yardımcıları Eyüp Orhan, Ahmet Halıcı, Bolu Diyanet Eğitim Merkezi Müdürü Hamdi Karanfil, İlçe Müftüleri ve müftülük personeli katıldı. Covid-19 salgını nedeni ile maske ve mesafe kurallarına uygun olarak yapılan program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Kuran tilavetinden sonra İl Müftü Vekili olarak görev yapan Eyüp Orhan, Bolu Müftüsü Tahiroğlu’na sarık ve cübbeyi giydirerek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

TAHİROĞLU: “BOLU GÜZEL BİR ŞEHİR, İNSANLARI SICAK VE CANA YAKIN”

Müftü Tahiroğlu programda yaptığı konuşmada, “Bolu’ya gelmekten büyük memnuniyet yaşıyorum. Sizlerin arasında olmak ve bundan sonra yürüyeceğim yolda sizlerle beraber olmaktan gurur duyarım. Bolu güzel bir şehir, insanları sıcak ve cana yakın. İnşallah hep beraber Bolu için birlik beraberlik içerisinde, ciddiyetle ve samimiyetle çalışacağız ve güzel işler yapacağımıza inanıyorum” dedi.

KARANFİL: “BOLU’DA FARKLI İŞLER YAPILACAĞINA İNANIYORUM”

Katılımcılar adına konuşan Diyanet Eğitim Merkezi Müdürü Hamdi Karanfil ise Müftü Tahiroğlu’na ‘hoş geldiniz’ diyerek, “İnşallah sizin öncülüğünüzde Bolu’da farklı işler yapılacağına inanıyorum. Rabbim muvaffakiyetler nasip eylesin. Rabbim kolaylıklar versin. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.