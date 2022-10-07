Müftülükten iyi düşünülmüş etkinlik

Bolu İl Müftülüğü tarafından "Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası" etkinlikleri kapsamında "Cami-Engelli Buluşması" düzenlendi. Programda konuşan Müftü Tahiroğlu, "Bolu İl Müftülüğü olarak tüm vatandaşları dini konularda aydınlatma görevimiz olduğu gibi engelli vatandaşlarımıza daha fazla zaman ayırmak suretiyle İslam dinini en güzel örnekleriyle anlatmaya gayret gösteriyoruz" dedi.

Tahiroğlu, "Bizler her zaman sizin yanınızda ve hizmetinizdeyiz. Özel veya genel fark etmez bizimle irtibata geçebilirsiniz. Bazı camilerde ve Kur’an kurslarımızda sizin rahat bir şekilde ibadet yapabilmeniz için düzenlemeler yapmıştık ve çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

Programa, Bolu Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Faruk Kaçmaz, İl Müftü Yardımcı Fadime Arslan, Müftülük personeli, din görevlileri ve engelli vatandaşlar katıldı.

Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2022, 10:39