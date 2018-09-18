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18 Eylül 2018 Salı
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    • Müftüye istenen ceza belli oldu

    İlk olarak gazetemizin duyurduğu ‘Müftüden Başkana Komplo ‘ haberimiz üzerine savcılık harekete geçti. Eski Müftü Nihat Aktaş hakkında özel belgede sahtecilik suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

    18 Eylül 2018 Salı 16:06
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    Müftüye istenen ceza belli oldu

    Haber: Ceylan BEYKOZ

    Geçen hafta yayımladığımız ‘Müftüden Başkana Komplo ‘ haberimiz ses getirmiş ve  valilik tarafından Yeniçağa Müftüsü Nihat Aktaş’ı görevden uzaklaştırılmış, Diyanet İşleri Başkanlığı ise olayla ilgili müfettiş göndermişti. 

    İdari işlemlerin ardından hukuki işlemlerde tamamlandı.  Savcılık tarafından müftü hakkında özel belgede sahtecilik suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi de savcılığın istemini kabul etti. Müftü mahkeme tarafından suçlu bulunması halinde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.

    Eski Yeniçağa Müftüsü ne yapmıştı ?

    Eski Müftü Nihat Aktaş, Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar’ın ismi ve imzasıyla Yeniçağa Kaymakamı Mehmet Naim Akgül’ü İçişleri Bakanlığına şikayet etmişti.  Bolu Valiliği’nce Yeniçağa Belediye Başkanı Recai Çağlar’a, Kaymakam Naim Akgül’ü mektupla İçişleri Bakanlığı’na şikayet ettiği söylendi. Başkan Çağlar’a, mektupta Kaymakam Akgül’ün psikolojisinin bozuk olduğu, altında çalışan amirleri hakaret ederek, azarladığı ve agresif tavırlar sergilediği iddialarının yer aldığı belirtilerek, konuya ilişkin soruşturma başlatılacağı bildirildi. Çağlar, kendisinin şikayette bulunmadığını kaydederek, olayın araştırılmasını isteyince polise haber verildi.

    Polis ekipleri, şikayet mektubunun yazılıp, gönderildiği zamanı belirleyerek, ilçede bulunan postanenin güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Kayıtlarda, mektubu gönderen kişinin, ilçede görev yapan cami imamı olduğu görüldü. İfadesi alınan cami imamı, mektubun kendisine Yeniçağa Müftüsü Nihat Aktaş tarafından verildiğini söyledi. İmam, Aktaş’ın kendisine işleri yoğun olduğu için kapalı zarfta verdiği mektubu postaneden göndermesini rica ettiğini kaydetti.

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