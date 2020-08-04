Muğla’ya desteğe gittiler

Haber: Erdal Tanrıverdi

Aydın’ın Çine ilçesinde başlayıp Muğla’nın Yatağan ilçesine sıçrayan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangının büyümesi üzerine çok sayıda ilden orman personeli bölgeye sevkedildi. Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı işletme müdürlüklerinde de çok sayıda personel arazözler ile yangın bölgesine gitti. Yangının söndürülmesi için uzun uğraşlar verilirken ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları yapılıyor.