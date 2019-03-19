Muharrem İnce, Bolu’ya geldi

CHP Bolu Belediye Başkan Adayı Tanju Özcan’ın en yakın siyasi partneri olan Muharrem İnce İlimiz Dörtdivan ilçesine dün akşam saatlerinde bir ziyaret gerçekleştirdi. CHP’nin Dörtdivan Belediye Başkan adayı İlyas Özalp’a destek ziyaretinde bulunan Muharrem İnce, Özalp’la birlikte ilçede esnaf ziyareti yaptı. Dörtdivanlı vatandaşlarla sohbet eden İnce, “İlyas Özalp Dörtdivan ilçemiz için önemli bir şanstır. Dilerim ki ilçe halkımız sayın Özalp’e sahip çıkar. Beş yıl ilçemize hizmet etmek için yetki verir. Bende her zaman sayın başkan adayımızın yanında olacağım” dedi.

Ziyarette Muharrem İnce’nin yanında partisinin Bolu Belediye Başkan adayı Tanju Özcan ile CHP il ve ilçe yönetiminden kimsenin olmayışı kafalarda soru işareti bıraktı.