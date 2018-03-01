Haber: Semih Baykal

Bolu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan Muhasebe Haftası nedeniyle, Anıt Park’ta bir tören düzenledi. Tören de ilk olarak Yönetim kurulu Başkanı Yüksel Ceylan, Ata’nın huzuruna çelenk bıraktı. Ardından Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile devam eden törende Başkan Ceylan, günün anlama ve önemini belirten bir basın açıklaması yaptı. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinin toplumun tüm kesimlerine tanıtılması, ülke ekonomisine ve iş dünyasına sunduğu değer ve faydaya ilişkin farkındalığın artırılması amacıyla 1-7 Mart tarihleri arasında Muhasebe Haftasının kutlandığını söyleyen Ceylan; “13 Haziran 1989 tarihinde yürürlüğe giren 3568 sayılı Meslek Yasası ile 109 bini aşan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir, ülke genelinde faaliyet göstermektedir. 77 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve 8 Yeminli Mali Müşavir Odası da TÜRMOB çatısı altında hizmet vermektedir. Bolu ilimizde de Odamız bünyesinde 289'i SMMM, 39'i SM olmak üzere toplam 328 meslek mensubumuz bulunmaktadır. 163 meslektaşımız bağımsız olarak, 165 meslektaşımız da bağımlı olarak çalışmaktadır. Yine Odamız bünyesinde 58 arkadaşımız meslek stajını yapmaktadır. 28 stajyerimiz stajını tamamlayıp mali müşavirlik mesleki yeterlilik sınavına girmektedir. 78 arkadaşımız staja giriş sınavına girmek üzere çalışmalarını sürdürmektedir. 136 arkadaşımız daha meslek mensubu olmak için hazırlanmaktadır” şeklinde konuştu.

“KALİTELİ HİZMET SUNARAK ÜLKEMİZE VE İŞLETMELERİMİZE HİZMET EDİYORUZ”

Açıklamasının devamında Ceylan; “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Serbest Muhasebeciler üreten, çalışan, canlı ve dinamik bir Türkiye için çalışıyor. Ülkemiz ve işletmelerimizin gelişimi için çalışan, ekonominin kaydını tutan ve mali danışmanlık yapan, memleketin her köşesinde hizmet sunan bir meslek oluşturduk. 28 yıl önce yasal statüsüne kavuşan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleği, kurumsallaşma sürecini tamamlayarak, ülkemizin iktisadi hayatının vazgeçilmez bir kurumu haline gelmiştir. Kaliteli hizmet sunarak, güvenilir işletme danışmanlığı vizyonumuzla ülkemize ve işletmelerimize hizmet ediyoruz. Kamu kurumu niteliğinde meslek örgütü olmamız sebebiyle, toplumsal sorumluluklarımız da bulunmaktadır. Ülkemizin yaşadığı her sıkıntı ve sorun bizlerin de sorunu ve sıkıntısıdır. Mali Müşavirler barıştan, demokrasiden, adaletten yanadır. Barışı, demokrasiyi ve adaleti yok etmek isteyen terörün dimdik karşısındadır” dedi.

“BARIŞ VE HUZUR GETİRMESİ EN BÜYÜK TEMENNİMİZDİR”

Konuşmasında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Zeytin Dalı operasyonunu değerlendiren Ceylan; “ Ülkemizin güvenliği için tehdit oluşturan terör oluşumlarına karşı başlatılan Zeytin Dalı Operasyonu'nun başarıyla sonlanması, bölgeye ve ülkemize barış ve huzur getirmesi en büyük temennimizdir. Şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı gazilerimize acil şifalar dileriz. Şehit ve gazilerimizi bir kez daha minnetle anıyoruz. Toplumsal sorumluluklarımızın bir gereği olarak çağdaş dünyada ki ekonomi ve iş dünyası ile ilgili gelişmeleri izliyor; yapıcı görüş ve düşüncelerimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz. TÜRMOB bünyesinde hazırlanan raporlarla, bir paydaş olarak ekonomimizin daha güçlü gelişmesine ve iş dünyasının küresel dünya ile yerini güçlendirmesine katkı sunulmaktadır. Çözüm sunmaya yönelik bir bakış açısıyla sorunları da gündeme getiriyoruz.

“MESLEKİ SORUNLARIMIZ”

Son olarak meslek sorunlarını açıklayan Ceylan; “1. Esnaf ve Meslek Odalarının beyanname vermeye aracılık etmeleri kaldırılmalıdır. Beyanname düzenleme ve gönderme yetkisi sadece Meslek Mensuplarımıza verilmelidir, 2. Beyanname imzalatma zorunluluğu kapsamı dışında bırakılan mükelleflerin beyannamelerinin de imzalatma kapsamına dahil edilmesi, 3. Kurumlar arası bilgi paylaşımının yetersizliği ile ilgili sorunların çözümü için, kurumlar arasında ortak bilgi havuzunun oluşturulması, 4. Düzeltme amacıyla verilen Ba-Bs formları için özel usulsüzlük cezası uygulanmaması, 5. Meslek mensuplarına yüklenilen müteselsil sorumluluk hükümlerinin yeniden gözden geçirilmesi, 6. Mücbir sebep hallerine meslek mensupları ile ilgili düzenleme yapılması, 7. Kayıt dışı ekonominin kayıt içine alınması,

8. Vergi de adaletin sağlanması için toplam vergi gelirleri içinde ki dolaylı vergilerin oranının azaltılarak dolaysız vergilerin oranının artırılması, 9. Kayıt dışı ekonominin önlenmesi amacıyla basit usulde ki vergi mükelleflerinin çerçevesinin yeniden gözden geçirilmesi,

Toplumdaki defter tutan ve beyanname veren iş insanı algısını değiştirerek, verdiğimiz hizmetlerin mali danışmanlık ve denetim çerçevesinde güvenilir işletme danışmanı misyonuyla ekonomimizin önemli bir paydaşı olduğumuzu daha çok hissettirmek istiyoruz. Bu yönde kurumsallaşarak, iş kalitesini arttıran, eğitimle gelişen bir meslek olarak geleceğe hazırlanıyoruz. Hazine ile mükellef arasında köprü görevi gören, ülkemizin güçlü ekonomisi için güçlü bir mali müşavirlik kurumunun varlığına inanan Mali Müşavirlik ve Muhasebecilik mesleğimizi iş dünyamıza ve ülkemize değer katarak geliştireceğiz, yarınları umutla şekillendireceğiz. Bu inançla Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Serbest Muhasebeci meslektaşlarımızın Muhasebe Haftasını kutluyor, ülkemiz ve meslektaşlarımız için daha aydınlık günler diliyorum” diye ifade etti.