Haber: Esra Öztürk

Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim görevlilerinden Prof. Dr. İbrahim Çakır’ın öncülüğünde gerçekleşen eğitimde Gıdanın resmi kontrolleri, İşletmelerin kayıt ve onay işlemleri, Gıda zehirlenmeleri ve Alo 174 Gıda Hattı ile ilgili bilgiler öğrencilere aktarıldı.

Gıda Mühendisleri Dilek Kartal, Buse Yaşlı ve Uğur Küçükkaya’nın verdiği eğitimde mesleki paylaşımlardan yola çıkarak gıda güvenliği konusunda halkı ve işletmecileri bilinçlendirmek adına neler yapılabileceği konusunda da bilgi alışverişinde bulunuldu.