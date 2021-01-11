Mühendisler anıt parkta

Haber:N.Halid Altundal



İstanbul’unYeşilköy semtindeki bugünkü adıyla Ayamama çiftliğinde 10 Ocak 1846 yılında kurulan Ziraat Mektebi ile başlayan, ülkemizdeki ilk tarımsal eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yıldönümü Ziraat Mühendisleri Odası tarafından Anıtpark’ta yapılan etkinlikle kutlandı. Basın mensupları ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Ziraat Mühendisleri Odasıyönetimi ve üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen program Bolu İl Temsilcisi Niyazi Kalfa’nın Ata’nın huzuruna çelenk koymasıyla başladı. Çelengin sunulmasının ardından saygı duruşuna geçildi.

Saygı duruşunun sonrasında konuşma yapan Niyazi Kalfa, şu ifadeleri kullandı: “Ziraat mekteplerimiz 175 yıldır üretime, eğitime ve öğretime katkıda bulunuyor. Özellikle cumhuriyetin ilk yıllarında bu okullardan birçok genç yurt dışına, sıklıkla da Almanya’ya modern araştırma yöntemlerini öğrenmek için gönderilmiştir. 1927 yılında bu gençlerle birlikte Almanya’dan gelen hocaların oluşturduğu bilim kurulu, ülkemizin durumunu incelemiş ve birçok önerinin yanında modern bir Ziraat yükseköğretiminin açılmasını da önermiştir. Bu öneri üzerine Türkiye Cumhuriyeti 1927 yılında bir yasa çıkartarak çağdaş anlamda tarımsal yükseköğretimin temellerini atmıştır.

1946 yılında çıkartılan üniversiteler yasasıyla şimdiki Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin adımları atılmıştır. Devamında bugün 44’ü bulan fakülte açıldı. Bu fakülteler de 5500 öğrenci kontenjanıyla eğitime devam ediyor. Bu fakültelerin nicelikten çok niteliği ön planda tutmasını, kaliteli eğitime ağırlık vermelerini temenni ediyoruz.”