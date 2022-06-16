Mühendislik hizmeti alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre İşletme Müdürlüğümüz 2022 yılı Muhtelif Şefliklerde 3 (Üç) türde yapılacak olan envanter ve planlama heyetinde çalıştırılmak üzere Mühendislik hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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