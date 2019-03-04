Muhtar adayı bolluğu

Özel Haber: Kasım ŞAHİN

İlimizde bu yıl muhtar adaylarının bolluğu yaşanıyor. Buna neden olan ise Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, muhtarlara destek vermesi, sık sık muhtarlarla başkentte bir araya gelmesi geliyor. Ayrıca, muhtarların iyi bir maaş alması da adayların bolluğuna neden oluyor.

176 MUHTAR HALE HAZIRDA MEVCUT MUHTAR

Bu yıl ki muhtarlık seçimlerine 44 mahalleden 177 kişi muhtar adayı olarak seçimlere katılacak. Ne var ki bu muhtar adaylarından sadece bir kişi yeniden muhtar adayı olmazken 176 mahallenin muhtar adayı ise halen mevcut muhtarlardan oluşuyor. Muhtarlık seçimlerine Doğancı Mahallesinin muhtarı Ayhan Özkan, bu sefer ben yokum diyerek, aday olmadı.

5 MAHALLEDE TEK ADAY

Muhtarlık seçimlerinde ki göze çarpan bir konu da 5 mahallede sadece birer aday var. Büyükcami, Karaçayır, Kasaplar, Sarıcalar ve Yeni Mahallede mevcut muhtarlar yeniden aday oldular. Bu muhtarların karşısına ise hiçbir rakip çıkmıyor.

4 MAHALLEDE REKOR ADAY

31 Mart 2019 tarihindeki yerel seçimleri yanı sıra muhtarlık seçimleri de gerçekleşecek. İlimizde muhtarlık seçimlerine rekor bir katılım gözlenirken, Sağlık Mahallesinden 10, Tepecik Mahallesinden 10, İzzet Baysal Mahallesinden 9 ve Yaşamkent Mahallesinden ise 8 kişi muhtarlık içe mücadele verecekler.

KADINLAR BİZDE VARIZ DEDİLER

Bu yıl muhtarlık seçimlerine kadınlarda büyük ilgi gösterdiler. Muhtarlık bizde varız diyen 21 kadın muhtarlık için birbirleriyle yarışacaklar. En çok kadın muhtar adayı Yaşamkent’te oldu. Bu mahalleden 3 kadın muhtar olmak için mücadele ederken, Tabaklar 2, Gölyüzü 2, İzzet Baysal Mahallesi 2, Alpağutbey 2 ve Çıkınlar Mahallesinden de 2 kadın ipi göğüslemek için erkek muhtar adaylarıyla çekişecekler.