Muhtar adayı özel günleri unutmuyor

Haber: Esra Öztürk

Seçim çalışmalarına ara vermeden devam eden Ayten Tenekeci bir kadın aday olarak önemli günleri unutmuyor. Birbiri ardına gelen Regaib Kandili ve Kadınlar Günü dolayısıyla yıllardır yaşadığı mahalle halkını ve özellikle kadınları unutmadı. Bin aydan daha hayırlı bir geceyi barındıran mübarek üç aylara girdiğimizin habercisi ve müjdecisi olan RegaibKandili’ne bir kez daha ulaşmanın huzuru ve mutluluğunu yaşadığını belirten Tenekeci, “Bu kutlu gece vesilesiyle mahalle sakinlerinin, aziz milletimizin ve İslam âleminin üç ayların müjdecisi RegaibKandili'ni tebrik ediyor, bu mübarek gün ve gecelerin mahallemize, tüm insanlığa rahmet, bereket ve huzur getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum, bende bu kutlu günde lokma döküp mahallemizde dağıttım” ifadelerini kullandı.

Tenekeci açıklamasının devamında kadınlar günü münasebeti ile yaptığı çalışmadan da bahsederken; Kadınlar olarak kendilerinin sosyal, siyasal ve ekonomik alanda eşit olduklarını kaydeden muhtar adayı “Sizler de biliyorsunuz ki kadın muhtarlarımız hiç olmadı. Bizler de bu seçimde siyasal haklarımızı kullanarak toplumda yer edinmek istiyoruz. Umarım 31 Mart seçimlerinde Alpagut halkı tekrar kadınlar gününü kutlayacaktır” dedi. Tenekeci, 8 Mart Dünya kadınlar günü nedeniyle pazarda ve mahallede karşılaştığı kadınlara karanfil dağıttı.