Muhtar Adayından Örnek Davranış

Haber: Esra Öztürk

Gece gündüz demeden kapı kapı dolaşan Tenekeci, fırsat buldukça da mahalle büyüklerinin hayır dualarını almaya çalışıyor. Seçim öncesi çalışmalarına hız veren Ayten Tenekeci, yaptığı açıklamada “ Bildiğiniz üzere mahallemize yeni bir ivme kazandırabilmek adına muhtar adaylığımı açıklamıştım. Seçime sayılı günler kala çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Çalmadık kapı bırakmadan seçime hazırlanmaya çalışıyoruz. Kadın aday olmam dolayısıyla şahsıma da yoğun bir ilgi ve alaka var, bu açıdan da çok memnunum” dedi.

Açıklamasının devamında toplumsal bir soruna değinen Tenekeci; “Özellikle dikkat çekmek istediğim bir konu var. Bildiğiniz üzere Türk toplumu olarak gelenek ve göreneklerine bağlıyızdır ancak son yıllarda bu örf ve adetlerimizden biraz uzaklaştık gibi geliyor. Tekrar o bağlılığı canlandırmak adına bizler büyük gayret içinde olmalıyız. Bu bağlamda özellikle yaşı biraz ilerlemiş büyüklerimizi daha fazla hatırlamak onlarla daha fazla vakit geçirmek gerektiğini düşünüyorum. Bugün mahallemizde 83. yaşını kutladığımız Hatice Teyzemizi ziyaret ettik. Beraber pasta kestik, onunla hoş sohbette bulunup geçmiş yıllar hakkında konuştuk. Kendisinin de hayır dualarını aldık. Seçim sonucu her ne olursa olsun tek gayem topluma örnek olacak hareketler içinde olmaktır” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2019, 15:55