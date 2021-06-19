Muhtar Alıcı vefat etti

Akrabası Zeki Gökmen tarafından elim bir silahlı saldırı sonucu yaralanan Sultanbey Köyü Muhtarı Necati Alıcı hayatını kaybetti.

Muhtar Alıcı vefat etti

Haber: Aysun Beykoz

18 Haziran Cuma günü Akrabasıyla bir anlaşmazlık sonucunda yaralanan Sultanbey Köyü Muhtarı Necati Alıcı vefat etti. Akrabası Zeki Gökmen tarafından pompalı tüfekle vurulan Muhtar Alıcı kaldırıldığıİzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayata gözlerini yuman Alıcı’nın cenazesi yarın saat 11.00’de Sultanbey Köyü mezarlığına defnedilecektir.

Olay Gündem ailesi olarak merhuma Allah’tan rahmet kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2021, 20:54
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