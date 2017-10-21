Haber: Aysun Beykoz

Bu yıl ikincisi kutlanan 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Muhtarlar Derneği, Bolu Merkez Mahalle Muhtarları Derneği ve Bolu Köy ve Mahalle Muhtarlar Derneği’ni ziyaret etti. Dernek ziyaretlerinde Bolu Muhtarlar Derneği Başkanı Fikret Özen, Bolu Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı İlhami Otacıoğlu ve Bolu Köy ve Mahalle Muhtarlar Derneği Başkanı İlhan Çalışkan ve derneğe üye muhtarlar tarafından karşılanan Vali Baruş, buralarda yaptığı konuşmasında muhtarlık müessesinin ve muhtar derneklerinin önemine değinerek çalışmalarında başarılar diledi. Muhtarlar için İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni ve güvenlikli kimlik kartlarının da konuşulduğu ziyaretlerde Vali Baruş, muhtarlar ile birlikte olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar gününü kutladı. Vali Baruş ayrıca her üç dernek ziyaretinde muhtarlara kendisine iletmek istedikleri bir sıkıntılarının olup olmadığını sordu. Sorunlarını ve sıkıntılarını aktaran muhtarlar ile ilgili notlar alarak çözüm noktasında yapılacak ne varsa yapmaya çalışacaklarını kaydetti.