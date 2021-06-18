Muhtar karnından vuruldu

Haber: Okay Özcan

Sultanbey Köyü Muhtarı Necati Alıcı, nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü akrabası tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Olay, ilimizin en işlek caddelerinden biri olan PTT Caddesi üzerinde bir lokantanın önünde saat 11.30 sıralarında gerçekleşti. 65 yaşındaki Sultanbey Köyü Muhtarı Necati Alıcı, akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen akrabası Zeki Gökmen tarafından sağ karın bölgesinden pompalı tüfekle vuruldu. Olayı gören çevre esnafı, kanlar içinde yerde yatan muhtar Alıcı’nın bilincini ambulans gelene kadar açık tutmaya çalıştılar. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulans ekipleri Muhtar’ı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırdılar. Pompalı tüfekle etrafa ateş saçan Zeki Gökmen olay yerinden kaçtı.

Olaydan 15-20 dakika sonra Zeki Gökmen’i tanıdığını iddia eden ve onun akli dengesinin yerinde olmadığını söylen bir vatandaş Zeki Gökmeni aradı. Gökmeni arayan vatandaş, gökmenin evde olduğunu öğrendi ve polis ekipleriyle birlikte Zeki Gökmen’in evine gittiler.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2021, 12:25