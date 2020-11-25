Muhtar koronavirüse yenik düştü

İlimizi etkisi altına alan koronavirüs salgını can almaya devam ediyor. Son olarak Yeni Mahalle Muhtarı Lütfi Güneç, koronavirüse karşı yaşam mücadelesini kaybetti.

Muhtar koronavirüse yenik düştü

Haber: N. Halid Altundal

İlimizde etkisini her geçen gün artıran koronavirüs salgını nedeniyle can kayıpları artmaya devam ediyor. Vaka ve vefat sayılarının artış eğiliminde olduğu ilimizde Yeni Mahalle Muhtarı Lütfi Güneç, koronavirüse yakalandı. Hastanede tedavi altında olan 61 yaşındaki Güneç’in sağlık durumu tüm müdahalelere rağmen iyiye gitmedi. Lütfi Güneç koronavirüse karşı yaşam mücadelesini kaybetti. Güneç’in vefatı başta yakınları olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Güneç, düzenlenen cenaze töreni sonrası toprağa verildi.

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