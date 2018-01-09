Haber: Semih BAYKAL

Geçtiğimiz Pazar günü saat 22:00 sıralarında, İlimiz kent merkezinden Mudurnu istikametine giden Mudurnu Şoförler Odası Başkanı Ahmet Yavuz yönetimindeki 14 EE 996 plakalı minibüs Seyit köyü mevkiinde kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Kazada Mudurnu Seyranlar Köyü Muhtarı ve Bakkallar Odası Başkanı olan Tuncay Öztürk hayatını kaybetmiş, sürücü Yavuz ise hafif yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Mudurnu Şoförler Odası Başkanı Ahmet Yavuz’un yapılan testlerde 2.25 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Tedavisinin ardından hastaneden ayrılan Başkan Yavuz, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Adliye’ye sevk edilen Yavuz, çıkarıldığı mahkeme tarafından taksirle ölüme neden olma suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlının alkollü araç kullanılmaması için azami gayret göstermesi gereken Şoförler Odasının Başkanı olması da olaydaki farklı bir ironi olarak kaldı.

