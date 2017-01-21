Haber: Erdal TANRIVERDİ

Kaza soneası yol dışına çıkarak ters dönen araçtan kendi imkanlarıyla kurtulan Geylan ölümden döndü. İlimizin Kıbrıscık İlçesine bağlı Kılkara Köyü Muhtarı Mustafa Geylan kontrolünde olan 14 GH 413 plakalı aracı ile Kıbrıscık Kılkara Köyü'nün yol ayrımı kısmında seyrederken direksiyonun hakimiyetini kaybetti. Buzlanmanın etkisi ile de kaymaya başlayan araç yolun kenarına devrilerek ters döndü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Geylan'ı ayakta tedavi etti. Muhtar Getlan'ın kazadan hafif yaraları olarak kurtulduğu belirtildi.