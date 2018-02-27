Haber: Kasım ŞAHİN
Çeltikderesi köyünde aynı aileden 4 kişi’den 3’ünün silahla, bir kişinin de aldığı sopa darbeleriyle beyin kanaması geçirmesi sonrası hayatlarını kaybetmesi olayı Bolu ve Türkiye gündemine oturdu. Olaya karıştığı iddia edilen 8 kişi gözaltında bulundurulurken, cinayete tanıklık ettiği iddia edilen başta köy muhtarı olmak üzere 17 kişi ise Bolu Cumhuriyet Savcısına ifade verdi.
Rekor sayıda kişinin görgü şahitliği yaptığı olayda cinayete adları karışan 8 kişinin yarın sabah Savcılığa sevk edilmesi bekleniyor. Görgü şahitlerinin ifade vermesi esnasında Adliye içerisinde ve dışında geniş güvenlik önlemleri alındı.
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