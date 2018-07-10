Haber: Kasım ŞAHİN

2016 yılında görevinden alınan ve 2009-2016 yıllarında Sultan köyü Muhtarlığı yaptığı dönemde zimmetine para geçirdiği iddia edilen Muhtarı Mustafa Çağalı ilk kez hakim karşısına çıktı. Eski Muhtar hakkında, İl Özel İdare tarafından köye yapılacak su deposu ve su kanalı için gönderilen 35 bin TL’yi, Köy Konağından elde edilen 18 bin TL’nin 6 bin TL’sini, köy halkından toplanan 2 bin 065 TL’nin Bin 159 TL’sini, Ziraat bankasındaki köy hesabından 6 bin TL’yi zimmetine geçirmek ve görevini kötüye kullanmaktan Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Görevini kötüye kullanmak suçundan 6 aydan 2 yıla, zimmet suçlamasından dolayı da 5 ila 12 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan Sultan Köyü eski Muhtarı Mustafa Çağalı üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, “İl Özel İdareden 35 bin TL aldığım doğru. Bu parayla su deposunu yaptım. Hatta bu para da yetmedi ve 10 Bin TL’de komşumdan aldım ve su deposu için 45 Bin TL harcadım. Sonradan 10 Bin TL, borcu ödedim. Köy konağından elde edilen paralarla da köyümüzün camisine halı aldım. Köy halkından hane başına 35 lira topladım. Bu paradan 906 TL, orman işletmesine ödeme yaptım. Kalan parayla da köy için harcama yaptım. Belgeleri mevcuttur. Ziraat bankasından 6 bin TL çektiğim konusu da gerçek dışıdır. Ziraat Bankasından muhtarlık maaşım karşılığı 16 Bin TL kredi çektim. Banka bu kredi paramı yanlışlıkla muhtarlık hesabına yatırmış. Bu para benim paramdır. Yatan 16 bin TL’den 6 bin TL’sini kendi ve köyümün ihtiyaçları için çektim. Suçsuzum” dedi.

Eski muhtarın savunmasını dinleyen mahkeme heyeti tanıkların dinlenmesi için duruşma tarihini 9 Ekim 2018’e ertelendi.