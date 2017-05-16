Haber: Kasım ŞAHİN
Edinilen bilgiye göre; 15 Mayıs akşamı 19.30 sıralarında meydana gelen olayda Muhtar Ali Yılmaz’a, ikamet ettiği köyünde bulunan M.Y. tarafından av tüfeğiyle ateş edildiği belirtildi. Tüfekten çıkan saçma kurşunların isabet ettiği Muhtar Ali Yılmaz’ın Gerede Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Bolu Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne sevk edildiği öğrenildi.
Yılmaz’ı yaraladıktan sonra olay yerinden uzaklaşan M.Y.’nin ise arama çalışmaları devam ediyor. Jandarma olayla ilgili geniş çaplı arama ve soruşturma başlattı. Tüfekten çıkan saçma kurşunlar ile yaralanan Muhtar Ali Yılmaz’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin devam ettiği belirtildi.
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