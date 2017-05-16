Haber: Kasım ŞAHİN

Edinilen bilgiye göre; 15 Mayıs akşamı 19.30 sıralarında meydana gelen olayda Muhtar Ali Yılmaz’a, ikamet ettiği köyünde bulunan M.Y. tarafından av tüfeğiyle ateş edildiği belirtildi. Tüfekten çıkan saçma kurşunların isabet ettiği Muhtar Ali Yılmaz’ın Gerede Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Bolu Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne sevk edildiği öğrenildi.