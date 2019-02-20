Muhtara zimmet şoku

Haber: Aysun Beykoz

Göynük’ün Yeşilyazı Köyü muhtarı Mustafa T. hakkında köyün içme suyu hattı borularının değişmesi için malzeme alınması nedeniyle Göynük köylere hizmet götürme birliği tarafından kendisine gönderilen 2.950 TL’yi zimmetine geçirmekten Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Birlik tarafından kendisine gönderilen paranın ödemesini 2 ay gibi bir sürede boruları aldığı firmaya ödeme yaptığı için suç duyurusunda bulunulan Muhtar Mustafa T. hakkındaki suçlamaları reddetti. Boruları aldığı yere birkaç kez gittiğini fakat işyeri sahibini yerinde bulamadığını söyleyen Mustafa T. “işyeri sahibini telefonla da aradım gerekirse hesap numaranı ver ona yatırayım dedim ama kendisi kabul etmedi. Gelince verirsin acelesi yok dedi. Daha sonra da benim sağlık problemlerim dolayısıyla Bolu’ya gitmek zorunda kaldım. Bende bel fıtığı var tedavi olmam gerekiyordu. Sık sık Bolu’ya gidip geldim. O zaman zarfında ödeme gecikti ama daha sonra ödemenin hepsini yaptım. Benim paraya ihtiyacım yok. Muhtar maaşım var ayrıca çiftçiyim de oradan da gelirim var suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum” dedi.

Muhtarın savunmasını dinleyen mahkeme heyeti muhtarın belirttiği sürede Bolu’da herhangi bir tedavi görüp görmediğinin araştırılması, kendisini kaymakamlıktan arayan görevli memurun dinlenmesi için ileri bir tarihe ertelendi.