Muhtarın sattığı iddia edilen 250 yıllık sütunlar lüks villadan çıktı

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Mudurnu yolu üzerinde merkeze uzaklığı 16 km olan Gövem köyünde yaklaşık 250 yıllık olduğu tahmin edilen 3 adet tarihi sütun bulundukları yerden kayboldu. Sütunların kaybolduğunu fark eden köylüler Müze Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Gövem köyü muhtarı Uğur Özcan ve geçmiş yıllarda görev yapan muhtarlar ifadeleri alınmak üzere çağırıldı. Muhtarın sattığı iddia edilen sütunlar aradan 1 yıl geçmesine rağmen bulunamadı.

LÜKS VİLLADA BULUNDU

Köylülerin girişiminin ardından Müze Müdürlüğü yetkilileri köye gelerek muhtardan bilgi aldı. Vatandaşlar, sütunların köyde evi bulunan Kahve Dünyası markası sahibi Altınkılıç ailesine ait lüks bir villanın bahçesinde görüldüğünü söyledi.

Bunun üzerine lüks villaya giden yetkililer yapılan incelemede, kayıp 2 adet sütunun bahçede bulunduğunu belirledi. Sütunlar kepçe ve traktöre konularak daha sonra müzeye götürülmek üzere köy meydanına bırakıldı. Köylülerin üzerinde resim ve yazı bulunan 3’üncü sütun halen bulunamadı.

SÜTUNLARI SATTIĞI İDDİA EDİLEN MUHTAR KONUŞTU

Sütunları sattığı iddia edilen Gövem Köyü muhtarı Uğur Özcan, sütunların lüks villanın bahçesinde olduğundan bilgisi olduğunu belirterek, “Ben yol genişletme çalışması sırasında bu taşlar toprağa gömülüydü. Vatandaş görmüş, ‘ben bunları alayım’ dedi. Benim için mahsuru yok al götür dedim. Eski muhtarlar tarafından şikâyet edildim” dedi.

ESKİ MUHTAR: GÖZÜMÜZ GİBİ KORUDUK

Muhtar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını ifade eden köyün eski muhtarlarından Şerafettin Güler, “Ben taşların ne olduğunu araştırmıştım. Bizim köyün kuruluşu 250 yıla dayanıyor. Bu taşlar için üniversiten öğrencilere ders vermek için geliyorlardı. Biz bunları gözümüz gibi koruduk. Taşlar yaklaşık 1 yıl önce kayboldu. Ama yazılı ve resimli taş yok. Üçüncü taşı traktörle götürmüş ve bir yerlere saklamış herhalde. Taş çok kıymetliymiş. Güzel bir resim ve altında da yazı vardı. Suç duyurusunda bulunacağız. Bu taşları nasıl satıyor. 30 sene muhtarlığımda gözüm gibi baktım” diye konuştu.