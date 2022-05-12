Muhtarla görüşüldü yol açılıyor

Haber: Ceylan Beykoz

Geçtiğimiz hafta Cuma günü, mezarlığın etrafındaki duvarların sökülmesi ve mezarlığın içinden yol geçmesi şoku ile güne başlayan Çakmaklar Mahallesi halkı ayaklanarak Belediye ekipleri ile karşı karşıya geldi. Mahalle halkı kepçelerin ve kamyonların önüne geçerek yol açılmasına engel olmaya çalıştı. Mahalle Muhtarı İsmail Candan, “Buradan yol geçmesine müsaade etmeyeceğiz” diyerek tepki göstermişti.

1 hafta sonra Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile bir araya gelen Çakmaklar Mahallesi Muhtarı İsmail Candan ortak noktayı buldu. Yapılan görüşmelerin ardından Bolu Belediyesi kamuoyu bilgilendirmesi yayınladı. Yayınlanan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi;

“TANJU ÖZCAN VE İSMAİL CANDAN BİR ARAYA GELDİ”

“Bolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz gün Çakmaklar Mahallesi Mezarlığı’nda başlatılan yol açma çalışmaları esnasında yaşanan talihsiz olayla ilgili olarak Bolu Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan bugün Çakmaklar Mahallesi Muhtarı İsmail Candan ile Başkanlık makamında bir araya gelmiştir.”

“SORUN OLMADIĞI KONUSUNDA MUTABIK KALINMIŞTIR”

“Buluşmada açılması planlanan yeni yol ve yaşanan sorunun giderilmesi ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur. Bolu Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan, Mahalle Muhtarı Candan’ın taleplerini dinlemiş, akabinde yolun geçeceği güzergâhta tekraren detaylı inceleme yapılması talimatı vermiştir. Muhtar Candan’ın nezaretinde bölgeye giden ilgili personellerin yaptıkları detaylı inceleme sonucunda, yolun açılmasında herhangi bir sorun olmadığı konusunda mutabık kalınmıştır.”

“ÇAKMAKLAR MAHALLESİ’NE VE BOLU’YA HAYIRLI UĞURLU OLMASINI DİLERİZ”

“Bunun üzerine Bolu Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan ve Çakmaklar Mahallesi Muhtarı İsmail Candan arasında yapılan ikinci görüşme neticesinde güzergâhta yol çalışması yeniden başlatılmıştır. Bölgedeki trafiği ve ulaşımı kolaylaştıracak bu kritik yolun, şimdiden Çakmaklar Mahallesi’ne ve Bolu’ya hayırlı uğurlu olmasını dileriz.”

“YAZIKLAR OLSUN”

“Son olarak bu olaydan siyasi rant devşirmeye çalışanları da kınıyor, ‘yazıklar olsun’ diyor ve kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.”