Muhtarlar başkanını seçti

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Muhtarlar Derneği, salgın dolayısıyla daha önce gerçekleştiremediği genel kurulunu yaptı. Solmaz-Ahmet Baysal Öğretmenevinde gerçekleştirilen genel kurula AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İl Genel Meclisi üyeleri, siyasi parti il başkanları, STK temsilcileri ile çok sayıda muhtar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan genel kurulda ilk olarak Divan Heyeti seçildi. Divanın oluşturulması sonrasında Denetleme Kurulu raporları okundu. Yönetim ve Denetleme Kurulunun ibrasının ardından konuşmalara geçildi.

İlk olarak kürsüye Bolu Muhtarlar Derneği mevcut başkanı ve başkan adayı Fikret Özen çıktı. Özen konuşmasında dernek olarak yapılan faaliyetler ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Muhtarların sorunları ve taleplerine de değinen Özen, salgın süreci nedeniyle gerçekleştirilemeyen yayla bayramlarını hatırlattı. Salgının bir an önce son bulması dileğinde bulunan Fikret Özen, yeniden yayla şenliklerinde buluşmayı istediklerini söyledi.

ÖZCAN, “İMAMOĞLU’NDAN DAHA YOĞUNUM”

Özen’in ardından konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Muhtarların ve belediye başkanlarının ortak bir tarafı var. Biz herkesin belediye başkanıyız, herkesin muhtarıyız. Ben hep söylüyorum, şehir küçüldükçe o şehirde belediye başkanlığı yapmak zorlaşıyor. İstanbul en büyük ilimiz; ben mi daha yoğunum? Sayın İmamoğlu mu? Emin olun ben daha yoğunum. Burada bulunan muhtarların çoğu köy muhtarı. Dolayısıyla köyündeki cenaze, muhtarın cenazesi; köyündeki düğün, muhtarın düğünü oluyor; köyündeki hasta, muhtarın hastası oluyor. O anlamda sizin işiniz bizimkinden çok daha zor, ben bunun farkındayım. Mahalle muhtarlarımızdan park ücreti almıyorduk. Bu köy muhtarları tarafından duyulmuş. Aynı talep köy muhtarlarımızdan geldi. Biz mahalle muhtarı köy muhtarı olarak ayırmıyoruz, onu da ücretsiz getireceğiz inşallah. Hemen talimatı vereceğim” dedi.

AYDIN: “SORUN BENİM KETENLER KÖYÜMÜ BİLMEYEN ANA MUHALEFET PARTİSİ LİDERİNDE”

Başkan Özcan’ın konuşması sonrası kürsüye gelen Bolu Milletvekili Arzu Aydın ise, “Muhtar bile olamaz diyerek küçültülen o makam bugün işsizliğe de çözüm buldu. ‘E napalım, her muhtara birer özel bir tane sekreter verelim.’ Bakın özel sekreter de verelim, ama sorun nerede? Sorun benim Ketenler köyümü bilmeyen ana muhalefet partisi liderinde. Ketenler köyünü bilmiyor, neden? Oradaki 15 haneyi de bilmiyor. Eğer bilse, eğer muhtarlığın İstanbul’daki, Ankara’daki, İzmir’deki büyükşehirlerdeki mahallelerde yapılan muhtarlık olmadığını eğer bir bilse o zaman oralarda özel kalem olmadığını da bilir. İşte biz milleti anlayan partiyiz. Biz o yüzden milletin vekiliyiz” diye konuştu.

Aydın konuşmasında muhtarlara yaylalar konusunda bilgiler verdi. Konuşmaların ardından seçime geçildi. Seçime mevcut başkan Fikret Özen, tek listeyle girdi. Yapılan oylamalar sonucunda Fikret Özen, yeniden Bolu Muhtarlar Derneği Başkanı seçildi. Genel Kurula katılanlar Başkan Özen ve yönetimini tebrik ettiler.

Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2021, 16:25