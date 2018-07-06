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06 Temmuz 2018 Cuma
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    • Muhtarlar Derneği’nden CHP’ye ziyaret

    Bolu Muhtarlar Derneği Başkanı Fikret Özen ve beraberindekiler, Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Bolu İl Örgütüne nezaket ziyaretinde bulundu.

    06 Temmuz 2018 Cuma 16:06
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    Muhtarlar Derneği’nden CHP’ye ziyaret

    Haber: BMA

    Bolu Muhtarlar Derneği Başkanı Fikret Özen ve beraberindeki muhtarlar, Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Bolu İl Örgütünü ziyaret ettiler. Özen ve diğer muhtarları CHP Bolu Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu ve CHP İl Örgütü Üyeleri karşıladılar. Ziyarette konuşan Muhtarlar Derneği Başkanı Özen, CHP’lileri selamlayarak başladığı açıklamasında şunları söyledi: “24 Haziran Genel Seçimleri sonrasında halkımızın Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil yetkisi verdiği siyasi partilerimizi Bolu Muhtarlar Derneği Yönetimi olarak ziyaret etme kararı aldık. Bu kapsamda bu ziyareti gerçekleştirmekteyiz. Seçim öncesindeki söylemlerin bırakılarak ülke genelinde yerelden başlayarak birlik ve beraberlik mesajlarının verilmesine, bu bağlamda ülkemizin daha güzel daha iyi yarınlara götürülmesine dair tüm siyasi partilerden beklentilerimiz var. Tabi ki 24 Haziran seçimlerinde halkımız iradesini sandığa yansıtmıştır. Bunun sonucunda halkımız bazı partilerimize iktidar olma bazılarına da muhalefet olma görevi vermiştir. Cumhuriyet Halk Partisi de ana muhalefet görevini üstlenmiştir. Bundan sonraki çalışmalarında Cumhuriyet Halk Partisine başarılar diliyoruz. Seçimlerde aldıkları başarılardan dolayı kendilerini kutluyoruz. Yalnızca Sivil Toplum Kuruluşu olarak tüm siyasi partilerden istediğimiz gibi Cumhuriyet Halk Partisinden de muhalefet olsun diye muhalefet yapılmamasıdır. Doğruya doğru, yanlışa yanlış söylemleri ile bizlere yapılan çalışmaların aktarılmasını istiyoruz. Yapılan doğru bir şey varsa iktidar tarafından, doğru diye söylenirse siyasi partilere puan kazandıracağını, yapılan yanlış bir şey varsa orada da gerekli tatlı sert muhalefetin yapılmasını bekliyoruz. Bu şekilde siyasi partilerimiz Türkiye Büyük Millet Meclisinde güzel siyaset yaparlarsa, biz tabandaki halka da millete de güzel bir şekilde yansır diyoruz. Bu bağlamda Cumhuriyet Halk Partisine tekrar başarılar diliyoruz. Seçimlerin ülkemiz, devletimiz, milletimiz için hayırlı olmasını diliyoruz.”

    “MUHTARLARIMIZLA DAHA FAZLA İŞBİRLİĞİ YAPACAĞIZ”

    Muhtarlar Derneği Başkanı Fikret Özen’in ardından sözü alan Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu, Özen ve muhtarlara ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederek başladığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Bildiğiniz gibi muhtarlık 188 yıllık demokrasi tarihinin başladığı süreçtir. Yani muhtarlık altı boş bir kavram değildir. 1830’lu yıllarda Osmanlı İmparatorluğunda seçimle başlayan muhtarlık süreci günümüze kadar gelmiş ve Türk toplumunun demokrasi anlayışının temelini oluşturmaktadır. Demokrasi Türk toplumunda ihtiyaç olmuş ki 1913 yılında muhtarlık kavramı kaldırılsa da fiilen 1944’e kadar halkın talebiyle resmi olmayarak çalışmaya devam etmiştir. Yani insanlar demokrasiyi bırakmamış, kabul görmüş bir seçim sistemi ile kendine temsilen muhtarlar seçerek sorunların dile getirilmesine devam etmiştir. O nedenle biz mahalle ve köylerimizin temsilcisi olan muhtarlarımızı baş tacı olarak görüyoruz. Onlarla sıkı diyalog halinde bulunarak toplumumuzun, insanlarımızın sorunlarını gündeme getirmeye çalışıyoruz. Sadece yerel anlamda muhalefet değiliz, iktidar olduğumuz bize ait olan belediyelerimiz var. Özellikle büyükşehirlerdeki belediyelerimiz muhtarlarımızla son derece güzel çalışmalar yaparak o bölgedeki seçmenin takdirini kazanıyorlar. Biz de burada yerel anlamda iktidar olmak için muhtarlarımızla daha fazla işbirliği yapacağız, görüşeceğiz, bir araya geleceğiz. O yüzden ben nazik ziyaretlerinden dolayı bütün muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum.”

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Muhtarlar, Derneği, Başkanı, Fikret

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