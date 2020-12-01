Muhtarlar Doğanay’la görüştü

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Valiliği tarafından alınan karar gereği yaylalarda 31 Aralık 2017’den sonra yapılan kaçak yapıların yıkım işlemleri başlatıldı. Yaylalardaki yıkım ve çit kaldırma işleri ekipler tarafından sürdürülürken çok sayıda yayla sakini geçtiğimiz hafta Cuma günü Valiliğe geldi. Yayla sakinleri adına muhtarlar Bolu Valisi Ahmet Ümit ile görüştü. Vali Ümit, kaçak yapılarla mücadelede kararlı olduklarını belirtti.

Kaçak yapılara ilişkin tartışmalar devam ederken At Yaylasındaki Kılıçaslan, Sandallar, Kürkçüler, Paşaköy, Ağaçcılar, Civril ve Karamanlar köylerinin muhtarları AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay’ı ziyaret etti. Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak’ın da bulunduğu ziyarette yaylalardaki konu ele alındı.

İl Başkanı Nurettin Doğanay, görüşme ile ilgili yaptığı açıklamada, “At Yaylasındaki kaçak yapıların kaldırılması ile alakalı olarak muhtarlarımızla bir araya geldik. Yayla evleri konusunda istişarelerde bulunduk. Hassasiyetimiz aynı, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın mağdur edilmemesi noktasında. Konuyu yakından takip ediyoruz” dedi.