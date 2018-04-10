HABER : ESRA ÖZTÜRK

Bolu, Çanakkale, Erzincan, İstanbul ve Trabzon’dan oluşan 5 ilden toplam 50 muhtarın yer aldığı ilk kafile, yarın İstanbul Atatürk Havalimanın‘dan saat 8.30’da Endülüs’e hareket edecek. Bolu’dan Muhtarlar Derneği Başkanı Fikret Özen, Bolu Köy ve Mahalle Muhtarlar Derneği Başkanı İlhan Çalışkan, Bolu Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı İlhami Otacıoğlu, Yenigeçitveren köyü muhtarı Sabahattin Altınel, Büyükcami mahallesi muhtarı Ahmet Akduman, Yuva köyü muhtarı Murat Erdoğan, Seben ve Mudurnu’dan 4 muhtar olmak üzere toplamda 10 muhtarın da katılacağı seyahatin tüm masrafları İçişleri Bakanlığı’nca karşılanacak. Programda muhtarlara, Kurtuba Camii, El Hamra Sarayı, Eski Şehir Merkezi Albaicin gibi Endülüs’ün tarihi ve turistik yerleri gezdirilecek. Muhtarlar 12 Nisan Perşembe günü saat 13.05’te İspanya yerel saatiyle Endülüs’ten ayrılacak.

İçişleri Bakanlığı bundan sonraki süreçte de muhtarları kafileler şeklinde yurt dışına göndermeye devam edecek.