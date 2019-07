Muhtarlar görüşlerini Başkan Özcan’a iletiyor

Haber: Birol Ertunç

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, mahalle muhtarları ile gerçekleştirdiği toplantılara bu hafta da 10 muhtarının katılımıyla devam etti. Toplantıda muhtarların istek ve önerilerini tek tek dinleyerek not alan Özcan, bu toplantıların daha verimli geçmesi adına her hafta az sayıda katılımla devam edeceğini söyledi. BOBES kafeteryasında gerçekleşen toplantıya, Beşkavaklar, Kılıçarslan, Umutkent, Yaşamkent, Paşaköy, Borazanlar, Bahçelievler, Tabaklar, Sümer ve Tepecik mahalle muhtarlarının yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Rasim Özdemir, Mansur Şen, İsa Özcan ve daire müdürleri de katıldı.

Toplantıda her mahalle muhtarına tek tek söz vererek muhtarların mahalleleri için istek ve önerilerini dinleyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, mahalle muhtarları ile her zaman sıkı bir çalışma içerisinde olacakları belirterek, bu sayede mahallelerin her türlü istek, öneri ve şikayetlerini en hızlı şekilde çözüme kavuşturacaklarını söyledi