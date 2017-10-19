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19 Ekim 2017 Perşembe
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    • Muhtarlar Günü kutlandı

    Bolu’da 19 Ekim Muhtarlar Günü, Anıtpark’ta düzenlenen tören ile kutlandı. Anıtpark’ta yapılan tören sonrası Muhtarlar, Bolu Valisi Aydın Baruş ve Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’a ziyarette bulundu.

    19 Ekim 2017 Perşembe 11:03
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    Muhtarlar Günü kutlandı
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    Haber: Kasım Şahin

    Bolu’da 19 Ekim Muhtarlar Günü, Anıtpark’ta düzenlenen çelenk koyma töreni ile kutlandı. Yapılan törene AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu Karsu ve muhtarlar katıldı.

    Çelenk koyma töreni ardından muhtarlar, Bolu Valisi Aydın Baruş’u makamında ziyaret etti. Baruş, muhtarlar hakkında bir konuşma yaparak onların demokrasinin ilk basamağının olduğunu belirterek; “Muhtarlık sistemi çok köklüdür. Bizim idari sistemimizde vatandaşımızın ayağına hizmeti getiren, onların dilek ve şikayetlerini dinleyen önemli bir müessesedir. Osmanlı İmparatorluğu’ndan beri ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bu yana da hizmet vermektedirler. Muhtarlar vatandaşımızın iradesini yansıtması bakımından en uç noktada görev yapan kişilerdir. Bu anlamda da demokrasinin ilk basamağındaki kişilerdir. Aynı zamanda vatandaşımızın sorunlarının çözümünde gerekli makamlara iletilmesi noktasında önemli bir rol izlemektedirler. Devletimiz hükümetimiz de muhtarlığa önem veriyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından değişik zamanlarda kabul edilerek muhtarlarımız ve vatandaşlarımızın şikayetlerini en uç noktaya taşımada rol oynamaktadır. Muhtarlarımıza gerekli şekilde değer vererek sorunları çözülmesinde yardımcı oluyoruz. Bu yüzden önemli bir hizmet verdiklerini göz önünde bulundurarak en kısa zamanda çözüme ulaştırıyoruz.

    Muhtarlarımız ilk olarak demokrasinin birinci basamağı olduklarından dolayı kendilerine değer veriyoruz. Vatandaşımızın her türlü aksaklıkları bize bildiriyorlar. İhtiyacı olan kişileri bize bildiriyorlar. Onlar sayesinde bilgi sahibi oluyoruz. Sağ olsun muhtarlarımız bize bu konuda yardımcı oluyorlar” ifadelerini kullandı.

    Bolu Valiliği ziyareti sonrası muhtarlar, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ı da makamında ziyaret etti.

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