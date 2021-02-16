Muhtarlar haklarını istiyor

Haber: Ceylan Beykoz

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminin 2020 bilgilerine göre 6 bin 585 nüfus barındıran ilimiz Dörtdivan ilçesinde yaşanan gelişmeler vatandaşları bir hayli kızdırmıştı. Daha önce Orman İşletme Müdürlüğü ve Adliyenin kapatıldığı ilçede sessiz sedasız yapılan yeni işlem halkın büyük tepkisini çekmişti. İlçede bulunan PTT Müdürlüğü kapatılarak Yeniçağa’ya bağlı şube müdürlüğü haline getirildi. Bunun üzerine Bolu İli Dörtdivan İlçesi Köy ve Mahalle Muhtarları Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığına dilekçede bulundular. Dilekçede P.T.T. Müdürlüğünün 02.02.2021 tarihi itibari ile komşu ilçe olan Yeniçağa P.T.T. Müdürlüğüne bağlanarak Yeniçağa P.T.T. Müdürlüğü şubesi haline gelmiştir. İlçede yaşayanların birçoğu fatura ödemeleri emekli maaşları, sosyal yardım ödemeleri vb. birçok işlemi PTT Müdürlüğünden faydalanarak yapmaktadırlar. Bundan dolayı PTT Müdürlüğünün Dörtdivan İlçesinden alınarak Yeniçağa şube yapılmasını anlamamaktayız. Bu uygulama ile köy ve mahallelerin temsilcisi olan muhtarlar olarak ilçemize haksızlık yapılıyor. Makamımız tarafından gerekli incelemenin yapılarak hakkımız olan P.T.T. Müdürlüğünün geri verilmesini arz ederiz diye talepte bulundu.