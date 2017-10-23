Haber: Gönül Olutürk

19 Ekim Muhtarlar Günü etkinlikleri kapsamında Semerciler köyü sınırları içine “Bolu İli Muhtarlar Hatıra Ormanı” oluşturuldu. Bolu Valisi Aydın Baruş, Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan, Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem, İl Mahalli İdareler Müdürü Kemal Özçelik, Belediye Muhtarlık İşleri Müdürü Hayri Mısırlıoğlu, ilimizde bulunan üç muhtar derneği başkanları ve muhtarların katıldığı fidan dikimi kapsamında 300 dönümlük araziye toplamda 5 bin adet fidan dikilecek. Bu kapsamda yapılan etkinlik öncesinde konuşan Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Semerciler köyü sınırlarına mavi ve batı ladin, sedir ve karaçam ağaç fidanları olmak üzere 5 bin adet fidan dikileceğini belirterek, “Bugün bu ormanımıza 300 adet fidan dikeceğiz. Muhtarlarımız adına oluşturulacak bu orman köyümüze, ilimize ve ülkemize hayırlı olsun” dedi. Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan ise Bolu’nun % 65’inin ormanlarla kaplı olduğunu ve bu oranı artırmak için çalıştıklarını belirterek, “Bugün bu anlamlı günde orman vasfımızı ileriye götürme anlamında çok güzel bir etkinlik düşünülmüş. Biz Bolu Belediyesi olarak belediye sınırları içerisine yılda yaklaşık 12 bin ağaç dikiyoruz. Muhtarlar Gününde oluşturulan bu hatıra ormanı ilimize ve ülkemize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

“BÜTÜN MUHTARLARIMIZIN HATIRASI BURADA YAŞAYACAK”

19 Ekim tarihinin Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımız tarafından 2015 yılında Muhtarlar Günü olarak ilan edildiğini dile getiren Bolu Valisi Aydın Baruş, “Bizde bu günü tüm muhtarlarımızla birlikte çeşitli etkinliklerle kutlamaya devam ediyoruz. Bu programın bir parçası olarak da bugün de görev yapan bütün muhtarlarımızın hatırasını yaşatmak üzere burada Muhtarlar Hatıra Ormanı tesis etmek üzere bir araya geldik. Öncelikle Orman Bölge Müdürlüğü’ne, böyle bir alanı tahsis ederek muhtarlarımızın isimlerini burada yaşatma imkânı bulmalarına imkân sağlaması bakımından teşekkür ediyorum” dedi.

“BOLU HALKINA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Bolu’nun her köşesiyle cennet misali bir yer olduğunu ifade ederek konuşmasına devam eden Bolu Valisi Aydın Baruş, “Şu an etrafımıza baktığımızda doğanın bin bir türlü rengini görebiliyoruz. Bolu insanı da böyle cennet timsali bir yerde yaşamanın kıymetini çok iyi biliyor ve ormanlarını koruyor. Ormanlarımız iki açıdan çok önemli. Birincisi insana yaşama sevinci veriyor. Yani gördüğümüz yeşillik ve doğa hem gözlerimizi hem gönüllerimizi şenlendiriyor. Diğer taraftan da ormanlarımız topraklarımızın bekçisi vazifesini görüyor. Heyelan ve diğer etkenlerle topraklarımızın elimizden kayıp gitmesini, toprağımızın verimsiz hale gelmesini engelliyor. Bu açıdan Bolu’daki orman varlığımız gurur verici bir düzeyde. Bu yaptığımız etkinlikler kapsamındaki fidan dikme çalışmalarıyla, özellikle Orman Bölge Müdürlüğümüzün erozyona karşı mücadele çalışmaları kapsamında orman varlığımız günbegün artıyor. Biz de bundan gerçekten sevinç duyuyoruz. Bolu insanı etrafında ağaç görmeden yaşayamaz. Anadolu topraklarına ayak bastığımız günden beri yaklaşık bin yıldır buralarda yaşayan insanımız hep ormanla iç içe yaşamışlar, hem ormanın nimetlerinden istifade etmişler hem de bu çevreye gerekli değeri vermişler, ormanlarımızı korumuşlar. Bu açıdan da Bolu Halkına çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

BOLUMUZ İÇİN HAYIRLI OLSUN

Yapılacak fidan dikme çalışmalarının ardından fidanlara muhtarların isimlerini belirten birer plaka da takılacağını aktaran Vali Baruş, “Bu sayede bundan yeni göreve gelecek muhtarlarımızın da burada fidan dikimini sağlarsak, onların isimleri de çevre köylerde yaşayan vatandaşlarımız ve bu ormanı ziyarete gelen vatandaşlarımız tarafından isimleri yaşatılır ve böylece insanlarımız kendilerine hizmet eden muhtarlarımızın hatırasına vakıf olurlar. Bu etkinliğe katılan tüm muhtarlarımıza, dernek başkanlarımıza, misafirlerimize teşekkür ediyorum. Bu hatıra ormanının hem çevremiz hem ormanlarımız hem Bolumuz için hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

TOPLAMDA 5 BİN ADET FİDAN DİKİLECEK

Yapılan konuşmaların ardından yaklaşık 300 dönümlük arazi üzerine mavi ve batı ladin ile sedir ve karaçam fidanları dikildi. Etkinlikte 300 adet fidan dikilirken toplamda bu alana 5 bin adet ağaç fidanı dikilecek.