Muhtarlar orman yangınlarına karşı bilgilendirildi!

Haber: C. Kutay Aykan

Mengen Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen toplantıya, Mengen Kaymakamı Ekrem Ender Ergün, İlçe Jandarma Komutanı Jnd. Ütgm. Talha Sağlam, İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Demir, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Gültekin Çetinkaya, Orman İşletme Müdürü Emre Koçak, Mengen merkez ilçe ve köy muhtarı ile azaları katıldı.

Toplantıda orman yangınlarına karşı alınacak önlemler, orman yangını sırasında yapılacak işler, göletlerdeki boğulma vakaları görüşüldü. Katılımcılara anız, bahçe temizliği, piknik ateşi gibi orman yangını sebepleri konusunda uyarılar yapıldı. Ayrıca Orman Genel Müdürlüğünün orman yangınları ile ilgili hazırlamış olduğu videolar izlendi.