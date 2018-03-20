Haber: Aysun Beykoz

Muhtarlar Derneği Başkanı Fikret Özen ve yönetim kurulu üyeleri, Bolu Valisi Aydın Baruş'u makamında ziyaret ederek, Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak amacıyla Mehmetçik Vakfı'na yatırdıkları 55 bin liranın dekontunu verdi.

Yapılan destekle ilgili açıklama yapan Vali Baruş, "Mehmetçiğimizin verdiği mücadelede gerek yurt içi ve yurt dışında tüm millet olarak onların arkasında durmuş, dualarımız ile onlara güç vermiş bir milletiz. Milletimizin verdiği bu güçle Afrin'e Türk bayrağını dikmiş durumda. Bundan büyük bir gurur ve onu duyuyoruz. Bu mücadelede Mehmetçiğimizin arkasında hissettiği manevi güç çok önemli. Milletimizin her ferdi bunu tüm toplum kesimleriyle her zaman hissettiriyor. Kadınlarımız düzenlediği kermeslerde, çocuklarımız Mehmetçik'e hitaben yazdıkları mektuplarda, esnafımız bir araya gelerek düzenlediği kampanyalarla ve muhtarlarımız bir araya gelerek gönül birliği halinde Mehmetçiğimize olan şükranlarını, desteklerini ifade etmek üzere yardım kampanyaları düzenliyorlar" şeklinde konuştu.

Vali Baruş, esas amacın Mehmetçik'e maddi yardımdan ziyade milletin tüm fertlerinin onların arkasında olduğunu, milletin yüreğinin onlarla birlikte attığını hissettirmek olduğunu kaydetti. Mehmetçik'e destek anlamında Bolu Muhtaralar Derneği'nin bir kampanya düzenlediğini aktaran Vali Baruş, "Kampanya kapsamında Mehmetçik Vakfı'na bağışlanmak üzere kendi aralarında yardım toplamışlar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Dernek Başkanı Özen ise "Millet Mehmetçik ile el ele" kampanyası başlattıklarını, muhtarların da bu kampanyaya destek verdiğini, 79 köy ve 2 mahallede 55 bin lira toplandığını, an itibarıyla devletin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin böyle bir maddiyata ihtiyacının olmadığını bildiklerini vurgulayarak, "Bizim evlatlarımızdan oluşan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne gönlümüzün onlarla olduğunu ifade etmek üzere toplamış olduğumuz bu parayı Mehmetçik Vakfı'na yatırdık." ifadelerini kullandı.