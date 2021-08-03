Haber: Yasin Bilgi

Son 2 yılda birbirinden önemli projelere imza atan Bolu Belediyesi tarafından 43 mahallenin muhtarına yönelik bir proje gezisi düzenledi. Düzenlenen proje gezisinde Proje ve çalışmalar muhtarlardan tam not aldı. Yoğun katılımın olduğu gezide Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, otobüsle şehri dolaştığı muhtarlara 2 yılda hayata geçirdiği proje ve çalışmalar hakkında bilgiler verdi. 65 milyon TL yatırım bedelli İleri Biyolojik Su Arıtma Tesisi’nden yapımına başlanılan Yöresel Ürünler Pazarı, Yeni Borazanlar Camii, Yeni İtfaiye Binası, Yeni Belediye Ek Binası’na, Yukarı Çarşı’da devam eden çalışmalardan yapılan yollara, Mantar Üretim Tesisleri’nden Yöresel Ürünler Satış Ofislerine kadar birçok önemli proje ve çalışmayı yerinde gören muhtarlar, örnek proje ve çalışmalara tam not verdiler.