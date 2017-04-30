HABER : ESRA ÖZTÜRK

Dörtdivan İlçesinde KaymakamVekili Mehmet Naim Akgül, Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu, daire müdürleri ve muhtarlar tarafından karşılanan Vali Baruş, ilçe ziyaretinde ilk olarak muhtarlar ile bir araya geldi.

Dörtdivan İlçesine bağlı köy ve mahalle muhtarlarının sorun, istek ve önerilerinin dinlendiği toplantıda açılış konuşmasını yapan Dörtdivan Kaymakam Vekili Mehmet Naim Akgül, toplantının ilçeleri adına hayırlar getirmesini temenni etti.

Bolu Valisi Aydın BaruşDörtdivan ilçesinde bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, “Bu toplantının ilçemiz için, köylerimiz için, mahallelerimizi için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Biz her ay bir ilçede muhtarlarımız ile bir araya gelerek ilk ağızdan ilçeleriyle ve köyleriyle ilgili düşüncelerini dinlemek, varsa istek ve taleplerini almak, onlara çözümler üretmek ve bu çözümleri de takip etmek üzere bu toplantıları tertip ediyoruz. Dolayısıyla ben muhtarlarımızın hiç çekinmeden yaşamış oldukları sorunları, vatandaşlarımız adına iletmek istedikleri problemleri bizlere aktarmalarını istiyorum” dedi.

"MUHTARLAR DEMOKRASİMİZİN VAZGEÇİLMEZ BİRİMLERİDİR"

Muhtarlık müessesesini çok önemsediğini dile getiren Vali Baruş, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Muhtarlarımız öncelikle halkın seçilmiş temsilcileridir. Muhtarlık demokrasimiz için çok önemli bir kurumdur. Halkın iradesini en ücra köşede yansıtan, vatandaşın sorunlarını bizlere ileten, sorunları bilen birimlersiniz. Siz bir taraftan hem devletimizin ve hükümetimizin vermiş olduğu görevlerin takibini sağlarken, kamu kurumlarının köyünüzde, mahallenizde yapmış olduğu çalışmalarını takip ederken, diğer taraftan da vatandaşın dilek ve isteklerini, sorunlarını Belediyelere, Kaymakamlığa, Valiliğe iletmek ve devletimizin bunlardan haberdar olmasını sağlamakla görevlisiniz. Bizler idareciler olarak vatandaşın ne yaşadığını, idarenin yapmış olduğu işler hakkında vatandaşların neler hissettiklerini sizlerden birebir dinleyerek vakıf olabiliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da sizlere verdiği önemi her zaman gösteriyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplantılara davet ediliyorsunuz.Sayın Cumhurbaşkanımız sizleri belirli aralıklarla davete devam ediyor.Devletimizin en başında olan kişinin sizlere böyle bir önem göstermesi bizlere de yön gösterici oluyor. Halkın nabzını tutma açısından, demokratik bir yönetim için halkın isteklerini, taleplerini öğrenmek, ona göre çalışmalarımızı ve planlamalarımızı yapmak bakımından sizin iradeniz çok önemli.

“SİZİN BELİRTMİŞ OLDUĞUNUZ HUSUSLAR BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Biz ona göre kendimize yön çiziyoruz, nelere dikkat etmemiz gerektiğini ve vatandaşın esas gündeminin ne olduğunu buradan tespit ediyoruz. Devlet her zaman vatandaşının ayağına gider. Sizler de devletin bir birimisiniz ve nerde bir sıkıntı olsa vatandaşımızın ayağına gitmekten çekinmeyin. Hükümetimiz son yıllarda sosyal yardımlar bakımından, sağlık bakımından vatandaşlarımıza çok geniş imkânlar sağladı. Biz isteriz ki hak eden bütün vatandaşlarımız bu hizmetlerden gerektiği şekilde istifade etsin. Burada devlet kurumlarının, idarecilerinin zamanında ulaşamadığı vatandaşlarımız olabiliyor. Onun için sizlerden ricamız muhtaç durumda olan, yokluk içinde devlet nerede diye soran vatandaşlarımızın elinden tutup onları lütfen idare ile buluşturun ve idarelerin de köylerinize, mahallelerinize yapmış oldukları çalışmalarda onlarla birlikte hareket edin.

“SİZLERİN DİLEKLERİNİ İSTEKLERİNİ YERİNE GETİRMEK BİZİM VAZİFEMİZ”

Diğer taraftan ülkemiz her taraftan terör sorunu ile uğraşıyor. Gerek milletimizin birliğine, bütünlüğüne kast eden vatanımızı parçalamak isteyen güçler hiçbir zaman boş durmuyor. Biz Bolu olarak, Dörtdivan olarak her zaman milletimizin birlik ve beraberliği için Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik duran bir topluma sahibiz. Dörtdivan olarak da özellikle belirtmek istiyorum. Sizlerin milletimizin bütünlüğü, birlik ve beraberliği için göstermiş olduğunuz katkıları çok önemsiyoruz. Onun için sizlerin dileklerini isteklerini yerine getirmek bizim vazifemiz.”

Toplantıda açılış konuşmalarının ardından Dörtdivan Köy ve Mahalle Muhtarları tek tek söz alarak köy ve mahallelerinin sorun, istek ve önerilerini dile getirdiler.

Muhtarların ardından söz alan kurum müdürleri muhtarların dile getirdikleri sorun, istek ve önerilerini değerlendirerek cevaplandırdılar.

GAZİ VE ŞEHİT AİLELERİ ZİYARET EDİLDİ

Bolu Valisi Aydın Baruş toplantının ardından ilçede bulunan Gazi ailesi ve Şehit ailelerini ziyaret etti. Vali Baruş 15 Temmuz Gazisi Hasan Teke’nin anne ve babası Nuri ve Zeliha Teke’yi, 2015 yılında Iğdır’da şehit olan Polis Memuru Yaşar Doğançay’ın babası Yaşar ve annesi Emine Doğançay’ı ve 1995 yılında Hakkari Çukurca’da şehit olan Durmuş Yıldız’ın babası Recep Yıldız’ı ziyaret ederek, onlarla sohbet etti.