Muhtarlarla toplantılar devam ediyor

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, her hafta gerçekleştirdiği mahalle muhtarları toplantılarına bu hafta da 11 muhtarın katılımıyla devam etti. 374 Cafe & Restaurant’da gerçekleşen toplantıya, Ovadüzü, Çıkınlar, Köroğlu, Gölyüzü, Akpınar, Semerkant, İhsaniye, Büyükcami, Karamanlı, Karaçayır ve Aktaş mahalle muhtarlarının yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Rasim Özdemir, Mansur Şen, Feridun Yılmaz, İsa Özcan ve daire müdürleri de katıldı. Toplantıda mahalle muhtarlarının mahalleleri için istek ve önerilerini dinleyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar hakkında da muhtarlara bilgiler verdi.