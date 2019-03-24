Haber: Gönül Olutürk

İlimiz Göynük ilçesi Sofuali Mahallesi Muhtar Adayı Sadık Metin, 31 Mart Yerel seçimlerine sayılı günler kala açıklamalarda bulundu. Sofuali Mahallesi Muhtar Adayı Metin, açıklamasında son yıllarda muhtarlıkla ilgili önemli değişiklikler yaşandığını belirterek, Cumhurbaşkanımız tarafından Muhtarlara önem verilmesinin nedeni Muhtarlar hem en küçük yerleşim yerinin başı hem de merkezi idarenin vatandaşlara en yakın temsilcisidir. Köylerimiz ve mahallelerimiz, vatandaşlar arası ilişkilerin daha iç içe olduğu, komşuluk ilişkilerinin daha canlı tutulduğu, sosyolojik olarak benzerlik gösterdiği yerleşim yerleridir. Köyün ve mahallenin yaşam kalitesini yükseltmek için ortak ihtiyaçların tespiti ve önceliklerinin belirlenmesi adına her türlü araştırma ve çalışmayı yapmak muhtarların asıl görevlerindendir.

“MUHTARLIK BİR MESLEK DEĞİL HİZMET ARACIDIR”

Yapılacak seçimler sonucunda yaklaşık olarak 53 bin muhtar seçileceğini söyleyen Sofuali Mahallesi Muhtar Adayı Sadık Metin ayrıca şunları söyledi: “Bu seçimlerde özellikle küçük yerleşim yerlerinde muhtar adayları arasında herhangi bir kırgınlığın yaşanmaması, ilgili bölge sakinleri için çok önemlidir. Seçimlerin birlik ve beraberliğimizi bozacak davranışlardan uzak tutulacak davranışlardan kaçınılarak yapılması konusunda adaylara büyük önem düşmektedir. Muhtarlık bir meslek değil hizmet aracıdır. 31 Mart Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinin vatandaşlarımız arasında kaynaşmayı daha da sağlamlaştıracağı bir seçim olması temennisi ile ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum.”