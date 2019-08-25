Muhtarlık yasası değişiyor

Haber: Birol Ertunç

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde kuşkusuz siyasetçileri aratmayacak bir yarış da mahalle ve köy muhtarlıklarında oldu. Hummalı bir seçim kampanyası yürüten muhtar adayları ortaya çıkardıkları farklı afiş ve sloganlarla siyasilerin yarışını adeta geride bıraktı.

YSK’YA YOĞUN İTİRAZ

Edinilen bilgiye göre 31 Mart seçimleri sonrasında YSK’ya seçilen muhtarlar hakkında yoğun bir itiraz başvurusu geldi. Gelen 6 binin üzerinde itiraz dosyasının 3 bin tanesinin yeni seçilen muhtarlarla alakalı olduğu, bu muhtarların şartları taşımadığı öne sürüldü. İtirazlarda muhtarların 'okuma yazma bilmediği, seçimden 6 ay önce ikametgâhını muhtar olduğu yere taşıdığı, adli sicilinin temiz olmadığı, bir yılın üzerinde cezası bulunduğu' gibi şikayetler olduğu görüldü.

YSK tarafından incelemeye alınan itirazların çokluğu nedeniyle sürecin uzayacağı bildirilirken, itirazların değerlendirilmeleri sonucunda boşalacak koltuklar için 7 Haziran 2020’de yeniden seçim yapılması planlanıyor.

YASANIN DEĞİŞMESİ GÜNDEMDE

Son dönemde muhtarlara tanınan ekonomik ve sosyal haklar sebebiyle talebin arttığı ve bu nedenle ciddi seçim yarışlarının yaşandığı göze çarparken, muhtar olmak için girilen bu yarışların bazı sıkıntıları da ortaya çıkardığı belirtildi. Muhtar adaylarının yasada belirtilen şartları önceden ispat etmekle yükümlü olmamaları bu yarışı istismar edilir hale getirdi. Bunun istismara açık olması nedeniyle YSK’de ilgili yasada değişikliğe gitme kararı aldı. Bu kapsamda itiraz edilmeyen idarelerde, seçilme şartlarını taşımayan kişilerin 5 yıl boyunca muhtarlık yapıp maaş almasının önüne geçilecek. Muhtarlık ara seçimlerinin de kaldırılacağı düzenlemeyle muhtarlara mazbata verilmeden önce seçilme yeterliliği taşıyıp taşımadıklarını ispat etmeleri istenecek. Yeterliliği taşımayanlara mazbata verilmeyecek. Mazbata verilmediği andan itibaren, en çok oyu alan ve şartları taşıyan ikinci muhtar adayı görevlendirilecek. Yasaya göre mazbata verildikten sonra görev iptal edilirse, seçime gidilmesi zorunlu oluyor. Bu sistemle ara seçime gitme zorunluluğu da kalkacak.