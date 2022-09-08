1-İdarenin
a) Adı: 2’NCİ KOMD.TUG.K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
b) Adresi: GITYILMAZ MEVKII KARACAAGAÇ 14100 BOLU MERKEZ/BOLU
c) Telefon ve faks numarası: 3742451130 - 3742451139
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı: 1967-KRG-KAR-099 ALBÜM NUMARALI BİNANIN ISI YALITIMI, DIŞ CEPHESİNİN BOYANMASI, BİNA DIŞINDA BULUNAN MERDİVENİN ÜZERİNE SUNDURMA YAPILMASI VE KISMİ ÇATI BAKIM ONARIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı:
11 kalem inşaat işi ve 2 kalem mekanik işler olmak üzere toplam 13 kalem iş vardır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: 2'nci Komando Tugay Komutanlığı Merkez Komutanlığı Merkez/Bolu
ç) Süresi/teslim tarihi: Yer tesliminden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
Muhtelif inşaat işleri yaptırılacak
1967-KRG-KAR-099 ALBÜM NUMARALI BİNANIN ISI YALITIMI, DIŞ CEPHESİNİN BOYANMASI, BİNA DIŞINDA BULUNAN MERDİVENİN ÜZERİNE SUNDURMA YAPILMASI VE KISMİ ÇATI BAKIM ONARIMI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İKN: 2022/905036
1-İdarenin
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