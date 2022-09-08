Muhtelif inşaat işleri yaptırılacak

1-İdarenin

a) Adı: 2’NCİ KOMD.TUG.K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

b) Adresi: GITYILMAZ MEVKII KARACAAGAÇ 14100 BOLU MERKEZ/BOLU

c) Telefon ve faks numarası: 3742451130 - 3742451139

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı: 1967-KRG-KAR-099 ALBÜM NUMARALI BİNANIN ISI YALITIMI, DIŞ CEPHESİNİN BOYANMASI, BİNA DIŞINDA BULUNAN MERDİVENİN ÜZERİNE SUNDURMA YAPILMASI VE KISMİ ÇATI BAKIM ONARIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı:

11 kalem inşaat işi ve 2 kalem mekanik işler olmak üzere toplam 13 kalem iş vardır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: 2'nci Komando Tugay Komutanlığı Merkez Komutanlığı Merkez/Bolu

ç) Süresi/teslim tarihi: Yer tesliminden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

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