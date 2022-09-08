1-İdarenin
a) Adı: 2’NCİ KOMD.TUG.K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
b) Adresi: GITYILMAZ MEVKII KARACAAGAÇ 14100 BOLU MERKEZ/BOLU
c) Telefon ve faks numarası: 3742451130 - 3742451139
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı: 1923-ATŞ-BET-030 ALBÜM NULI BİNANIN ÇATI, DIŞ SIVA, BOYA VE PENCERE YAPIMI, ELEKTRİK TESİSATI BAKIM VE ONARIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı: 14 kalem inşaat işi ve 7 kalem elektrik işi olmak üzere toplam 21 kalem yapım işidir. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: 2'nci Komando Tugay Komutanlığı Org. Eşref BİTLİS Kışlası Merkez/BOLU
ç) Süresi/teslim tarihi: Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
Muhtelif inşaat işleri yaptırılacak
1923-ATŞ-BET-030 ALBÜM NULI BİNANIN ÇATI, DIŞ SIVA, BOYA VE PENCERE YAPIMI, ELEKTRİK TESİSATI BAKIM VE ONARIMI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İKN: 2022/900629
1-İdarenin
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