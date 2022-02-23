Muhtelif malzemeler satın alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre 18 Kalem Giyecek, Kırtasiye ve Temizlik Malzemesi Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
GİYECEK, KIRTASİYE VE TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR SAĞLIK BAKANLIĞI BOLU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre 18 Kalem Giyecek, Kırtasiye ve Temizlik Malzemesi Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.