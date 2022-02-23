Muhtelif malzemeler satın alınacak

MEFRUŞAT VE GİYECEK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR SAĞLIK BAKANLIĞI BOLU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Muhtelif malzemeler satın alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre MEFRUŞAT VE GİYECEK MALZEMESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

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