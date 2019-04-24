Muhteşem 23 Nisan kutlaması

Haber: Gönül Olutürk

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kurulduğu ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temellerinin atıldığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 99’uncu yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi ilimizde de coşkuyla kutlandı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe tarafından öğrencilerle birlikte Atatürk Anıt’a çelenk sunumu yapıldı. Ardından Saygı Duruşu ve Belediye Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı ile Bayraklar göndere çekildi.

Anıt Park’taki törenin ardından Karaçayır Spor Salonu’nda yapılan törene Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Garnizon Komutan Vekili Öğretmen Albay Hasan İmrağ, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Alperen Ertürk, Bolu İdare Mahkemesi Başkanı Turgut Delal, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Nadir Çelik, daire müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaşımız katıldı. Belediye Bandosu eşliğinde Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe’nin günün anlam ve önemini belirten konuşması ile devam etti.

RESİM VE ŞİİR YARIŞMALARINDA DERECEYE GİRENLERE ÖDÜLLERİ VERİLDİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programının devamında bu özel gün nedeniyle düzenlenen resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. İlkokullar arasında yapılan resim yarışmasında il üçüncüsü Gazipaşa İlkokulu öğrencisi Elif Söğütoğlu, il ikincisi Yıldırım Beyazıt İlkokulu öğrencisi Ecrin Yılmaz ve il birincisi Koç İlkokulu öğrencisi Aylin Özel oldu. Ortaokullar arasında düzenlenen şiir yarışmasında ise il üçüncüsü 60. Yıl Ortaokulu öğrencisi Eda Nur Öztürk, il ikincisi, Karaköy Toki Ortaokulu öğrencisi Ezgi Erten, il birincisi İzzet Baysal Ortaokulu öğrencisi Dilara Yalçın oldu. Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri Bolu Valisi Ahmet Ümit tarafından verildi.

VALİ ÜMİT ; “MİLLİ BAYRAMLAR ANLAMINA YAKIŞAN BİR ŞEKİLDE COŞKUYLA KUTLANMALIDIR”

Milli bayramlar devletimizin en önemli vitrinleridir” diyerek sözlerine başlayan Vali Ahmet Ümit, “Milli bayramlar aynı zamanda birlik ve beraberlik duygularının en yüksek noktaya ulaştığı müstesna günlerdir. Milli bayramlar anlamına yakışan bir şekilde coşkuyla kutlanmalıdır. Çağın Vahşi sömürgecileri tarafından;, tarih sahnesinden silinmek istenen Yüce Türk Milletinin, siyasal tarihin Devletler çöplüğüne atıldığının düşünüldüğü bir anda, gencinden yaşlısına, din adamından sanatçısına her yaştan ve meslekten insanımızın, gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, en zor şartlarda Dünyanın tüm emperyalistlerine meydan okuyarak küllerinden yeniden doğduğu bir gündür” dedi.

Vali Ümit konuşmasının devamında; “23 Nisan 1920, millet egemenliğinin öne çıkarıldığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı, milletimizin özgürlük ve bağımsızlık iradesinin dünyaya ilan edildiği, zalimlere bu iş daha bitmedi dendiği bir tarihtir. Aynı zamanda 23 Nisan Büyük Atatürk tarafından geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımıza ve Dünya çocuklarına bayram olarak armağan edildiği gündür. Bu vesile ile Tüm çocuklarımızın Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramlarını tebrik ediyorum. Bu anlamlı günün şanına yakışır bir şekilde kutlanmasına vesile olan öğretmen, öğrenci ve katılımcılara teşekkür ediyorum. Devletimizin kurucuları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, Kahraman Gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

Törenin devamında ilimiz merkez ortaokullar arasında yapılan “Çocukların Gözünde 23 Nisan Bayramı ve 23 Nisan Eğlenceleri” konulu şiir yarışmasında 1. olan İzzet Baysal Ortaokulu öğrencisi Dilara Yalçın’ ı “23 Nisan” adlı şiirini okudu.

MUHTEŞEM KUTLAMA

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını bu yıl hazırlayan Gazipaşa İlkokulu öğretmen ve öğrencilerinin yerlerini alması ile başladı. Büyük emeklerle hazırlanan törene okulun öğrenci ve öğretmenlerinin hazırladığı “Çocuklar Kurar Dünyayı” isimli koreografisi katılımcılardan büyük alkış aldı. Gösteride Milli Mücadele yıllarından Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışına kadar yaşanan süreç muhteşem bir koreografi ile izleyicilere aktarıldı.

Törenin sonunda, etkinliği düzenleyen tüm öğretmen, idareci ve öğrenciler hep birlikte tepeden yağan balonlar, konfetiler eşliğinde Bolululara eşsiz bir kutlama yaşatmış oldular.

Programın sonunda Bolu Valisi Ahmet Ümit ve protokol üyeleri, programı hazırlayan Gazipaşa İlkokulu öğrencilerini, öğretmenlerini ve idarecilerini tebrik ederek, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdiler.